В Бурятии не горят леса
Однако в республике продолжает действовать особый противопожарный режим
За прошедшие сутки лесных пожаров в лесах республики не обнаружено. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы; не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания; не выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
Определены места сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности. Он размещён на официальном сайте агентства.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.
Фото: "Номер один"