Общество 21.08.2022 в 11:40

В Бурятии не горят леса

Однако в республике продолжает действовать особый противопожарный режим

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии не горят леса

За прошедшие сутки лесных пожаров в лесах республики не обнаружено. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим.

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы; не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания; не выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.

Определены места сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности. Он размещён на официальном сайте агентства.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.

 
Фото: "Номер один"

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