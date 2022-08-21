В Кяхте устраняют последствия непогоды

Напомним, вечером 19 августа в Бурятии в Кяхте прошел обильный дождь с сильным ветром и мелким градом. В результате сильного порывистого ветра сорвало кровлю с пятиэтажного шестиподъездного жилого дома. Ремонт кровли начнется завтра.

- Отменены работы по монтажу стропильной системы для установки временной кровли в связи с нецелесообразностью. Приступит к работе на объекте подрядная организация завтра, 22 августа. Ведутся работы по укрытию кровли укрывным материалом. Укрыто 600 кв.м, подвезено ещё 500 кв.м. укрывного материала, - сообщается в районной группе «Kяxтa-инфo.24/7».

Также проводится очистка придомовой и прилегающей к ней территории от остатков кровли, проводится обход квартир. В квартирах наблюдаются подтеки на потолках и стенах.



Фото: ГУ МЧС по РБ