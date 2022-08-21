Общество 21.08.2022 в 12:35

В Кяхте устраняют последствия непогоды

Дом, на котором сорвало крышу, накрывают укрывным материалом

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Кяхте устраняют последствия непогоды

Напомним, вечером 19 августа в Бурятии в Кяхте прошел обильный дождь с сильным ветром и мелким градом. В результате сильного порывистого ветра сорвало кровлю с пятиэтажного шестиподъездного жилого дома. Ремонт кровли начнется завтра.

- Отменены работы по монтажу стропильной системы для установки временной кровли в связи с нецелесообразностью. Приступит к работе на объекте подрядная организация завтра, 22 августа. Ведутся работы по укрытию кровли укрывным материалом. Укрыто 600 кв.м, подвезено ещё 500 кв.м. укрывного материала, - сообщается в районной группе «Kяxтa-инфo.24/7».

Также проводится очистка придомовой и прилегающей к ней территории от остатков кровли, проводится обход квартир. В квартирах наблюдаются подтеки на потолках и стенах.

Фото: ГУ МЧС по РБ

 

 

Теги
кяхта дом крыши стихия

Все новости

В Кяхте устраняют последствия непогоды
21.08.2022 в 12:35
На озере в Бурятии утонул мужчина
21.08.2022 в 12:19
В Бурятии произошло землетрясение
21.08.2022 в 12:03
В Бурятии не горят леса
21.08.2022 в 11:40
В Бурятии на станции БАМа Таксимо произошла утечка соляной кислоты
21.08.2022 в 11:18
На Верхней Березовке в Улан-Удэ восстановят лес на президентские деньги
21.08.2022 в 08:00
В Бурятии цена школьного набора рванула в космос
21.08.2022 в 07:00
Регионы России вслед за Бурятией вводят масочный режим
20.08.2022 в 18:01
Чиновников Бурятии заставят в течение 5 дней сообщать о предложенной взятке
20.08.2022 в 17:22
В Улан-Удэ водитель протаранил два трамвая
20.08.2022 в 15:55
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
В Бурятии не горят леса

Однако в республике продолжает действовать особый противопожарный режим

21.08.2022 в 11:40
В Бурятии на станции БАМа Таксимо произошла утечка соляной кислоты
В настоящий момент угрозы жизни и здоровью населения нет, работы продолжаются
21.08.2022 в 11:18
На Верхней Березовке в Улан-Удэ восстановят лес на президентские деньги
Десятки плодовых, хвойных деревьев и кустарников высадили волонтеры в рамках проекта «Зеленый путь»
21.08.2022 в 08:00
В Бурятии цена школьного набора рванула в космос
Родителей в Улан-Удэ возмутили дневники за 500 рублей
21.08.2022 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru