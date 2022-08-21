Общество 21.08.2022 в 15:46

Житель Бурятии, нашедший у себя дома оружие, попал под суд

Мужчина не сдал находку в полицию и поплатился за это

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Текст: Лариса Ситник
Житель Бурятии, нашедший у себя дома оружие, попал под суд

Житель Баунтовского района осенью 2015 года нашел охотничью винтовку ТОЗ-16 и 14 патронов в завалинке собственного дома. Оружие, несмотря на отсутствие разрешения на него, он решил оставить у себя. Хотя должен был сдать находку в полицию.

Но, как говорят, шило в мешке не утаишь. Весной 2022 года мужчина поехал работать на золотодобывающий участок и прихватил с собой винтовку и патроны.

- На золотодобывающий участок ружье взял, чтобы пострелять в лесу по банкам и обезопасить себя от дикого зверя. На участке я решил просушить патроны, достал их из тайника и разложил сушиться возле печи. В это время к нам приехал участковый полиции и увидел патроны, после чего я сознался и указал на место, где хранилось ружье, - рассказал он на суде.

Суд квалифицировал действия жителя района по ч.1 ст.222 УК РФ - незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему).

Квалифицируя действия подсудимого по указанной выше статье Уголовного кодекса РФ, суд исходил из того, что мужчина, не имея соответствующих разрешительных документов, нарушая специальные правила по обращению с оружием, умышленно хранил, перевозил нарезное огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы к нему.    

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.


Фото: "Номер один"

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