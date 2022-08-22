Что делать, если вы не согласны с решением о назначении пособия на детей?

Важно:

Семьи, которые только готовятся к появлению ребенка или уже воспитывают детей и находятся в сложной финансовой ситуации, могут получать поддержку от государства в виде ежемесячных выплат и пособий.Если вы подали заявление на пособие и не согласны с решением о размере пособия или об отказе, то его можно обжаловать.- через онлайн-приемную Пенсионного фонда;- очно в клиентской службе ПФР;- через специальный сервис на портале Госуслуг.- на первого ребенка — в отделение соцзащиты или МФЦ;- на второго ребенка — в клиентской службе ПФР или МФЦ.- через специальный сервис на портале Госуслуг;- очно в отделение соцзащиты вашего города.- через онлайн-приемную Пенсионного фонда;- очно в клиентской службе ПФР;- через специальный сервис на портале Госуслуг.Если у вас изменился доход или вы ранее не проходили «правило нулевого дохода» и устроились на работу, то вы можете обратиться за пособиями на детейПодавать новую заявку можнона предыдущее заявление.Если вам пришло уведомление о том, что. Например, на доработку отправляют заявления с ошибкой в датах рождения или Ф.И.О. Проверьте неточности иЕсли при личном обращении- это также не будет отказом в назначении пособия. Вам необходимо только