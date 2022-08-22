Общество 22.08.2022 в 10:33
Что делать, если вы не согласны с решением о назначении пособия на детей?
К кому обратиться в непростой ситуации?
Текст: Номер один
Семьи, которые только готовятся к появлению ребенка или уже воспитывают детей и находятся в сложной финансовой ситуации, могут получать поддержку от государства в виде ежемесячных выплат и пособий.
Если вы подали заявление на пособие и не согласны с решением о размере пособия или об отказе, то его можно обжаловать. Для этого нужно подать обращение о пересмотре решения. Сделать это можно следующими способами:
Для пособия будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности:
- через онлайн-приемную Пенсионного фонда;
- очно в клиентской службе ПФР;
- через специальный сервис на портале Госуслуг.
Для пособия на детей до 3 лет:
- на первого ребенка — в отделение соцзащиты или МФЦ;
- на второго ребенка — в клиентской службе ПФР или МФЦ.
Для пособия на детей от 3 до 8 лет:
- через специальный сервис на портале Госуслуг;
- очно в отделение соцзащиты вашего города.
Для пособия на детей от 8 до 17 лет:
- через онлайн-приемную Пенсионного фонда;
- очно в клиентской службе ПФР;
- через специальный сервис на портале Госуслуг.
Если у вас изменился доход или вы ранее не проходили «правило нулевого дохода» и устроились на работу, то вы можете обратиться за пособиями на детей повторно.
Подавать новую заявку можно только в случае отказа на предыдущее заявление.
Если при личном обращении вы предоставили неполный комплект документов, то вас об этом уведомят - это также не будет отказом в назначении пособия. Вам необходимо только направить недостающие документы.
Если вы подали заявление на пособие и не согласны с решением о размере пособия или об отказе, то его можно обжаловать. Для этого нужно подать обращение о пересмотре решения. Сделать это можно следующими способами:
Для пособия будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности:
- через онлайн-приемную Пенсионного фонда;
- очно в клиентской службе ПФР;
- через специальный сервис на портале Госуслуг.
Для пособия на детей до 3 лет:
- на первого ребенка — в отделение соцзащиты или МФЦ;
- на второго ребенка — в клиентской службе ПФР или МФЦ.
Для пособия на детей от 3 до 8 лет:
- через специальный сервис на портале Госуслуг;
- очно в отделение соцзащиты вашего города.
Для пособия на детей от 8 до 17 лет:
- через онлайн-приемную Пенсионного фонда;
- очно в клиентской службе ПФР;
- через специальный сервис на портале Госуслуг.
Если у вас изменился доход или вы ранее не проходили «правило нулевого дохода» и устроились на работу, то вы можете обратиться за пособиями на детей повторно.
Подавать новую заявку можно только в случае отказа на предыдущее заявление.
Важно:Если вам пришло уведомление о том, что заявление требует доработки, то это не отказ. Например, на доработку отправляют заявления с ошибкой в датах рождения или Ф.И.О. Проверьте неточности и отправьте доработанное заявление.
Если при личном обращении вы предоставили неполный комплект документов, то вас об этом уведомят - это также не будет отказом в назначении пособия. Вам необходимо только направить недостающие документы.
Тегисправбюро