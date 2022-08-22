Общество 22.08.2022 в 10:33

Что делать, если вы не согласны с решением о назначении пособия на детей?

К кому обратиться в непростой ситуации?
A- A+
Текст: Номер один
Что делать, если вы не согласны с решением о назначении пособия на детей?
Семьи, которые только готовятся к появлению ребенка или уже воспитывают детей и находятся в сложной финансовой ситуации, могут получать поддержку от государства в виде ежемесячных выплат и пособий. 

Если вы подали заявление на пособие и не согласны с решением о размере пособия или об отказе, то его можно обжаловать. Для этого нужно подать обращение о пересмотре решения. Сделать это можно следующими способами:
 
 Для пособия будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности:
- через онлайн-приемную Пенсионного фонда;
- очно в клиентской службе ПФР;
- через специальный сервис на портале Госуслуг.
 
 Для пособия на детей до 3 лет:
- на первого ребенка — в отделение соцзащиты или МФЦ;
- на второго ребенка — в клиентской службе ПФР или МФЦ.
 
 Для пособия на детей от 3 до 8 лет:
- через специальный сервис на портале Госуслуг;
- очно в  отделение соцзащиты вашего города.
 
 Для пособия на детей от 8 до 17 лет:
- через онлайн-приемную Пенсионного фонда;
- очно в клиентской службе ПФР;
- через специальный сервис на портале Госуслуг.
 
 Если у вас изменился доход или вы ранее не проходили «правило нулевого дохода» и устроились на работу, то вы можете обратиться за пособиями на детей повторно. 

Подавать новую заявку можно только в случае отказа на предыдущее заявление.
 

Важно:

Если вам пришло уведомление о том, что заявление требует доработки, то это не отказ. Например, на доработку отправляют заявления с ошибкой в датах рождения или Ф.И.О. Проверьте неточности и отправьте доработанное заявление.
 
 Если при личном обращении вы предоставили неполный комплект документов, то вас об этом уведомят - это также не будет отказом в назначении пособия. Вам необходимо только направить недостающие документы.
Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии утонули 34 человека
22.08.2022 в 11:21
Назван средний пробег автомобиля в Бурятии в год
22.08.2022 в 11:11
В Улан-Удэ с Бульвара Карла Маркса вывезли 240 мешков мусора
22.08.2022 в 10:57
Учительница из села Бурятии представит республику на федеральном конкурсе
22.08.2022 в 10:47
В Бурятии начались «ковидные» качели
22.08.2022 в 10:41
Что делать, если вы не согласны с решением о назначении пособия на детей?
22.08.2022 в 10:33
В пригороде Улан-Удэ серьезное ДТП собрало километровую пробку
22.08.2022 в 10:22
В Бурятии за выходные в ДТП погибли три человека
22.08.2022 в 10:09
COFFEE LIKE хочет войти в Бурятии в царство зеленого чая
22.08.2022 в 09:53
В Бурятии машиниста насосных установок убило током
22.08.2022 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
Назван средний пробег автомобиля в Бурятии в год
Пробег 10 000 километров за 5 лет однозначно должен насторожить, считают эксперты
  
22.08.2022 в 11:11
В Улан-Удэ с Бульвара Карла Маркса вывезли 240 мешков мусора
Территорию заброшенного дома местные жители превратили в свалку
22.08.2022 в 10:57
Учительница из села Бурятии представит республику на федеральном конкурсе
Светлана Папич успешно прошла заочный этап и вошла в число финалистов конкурса «Учитель года России» 2022 года
22.08.2022 в 10:47
В Бурятии начались «ковидные» качели
Суточный прирост коронавируса заметно упал с конца минувшей недели

22.08.2022 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru