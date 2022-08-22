Общество 22.08.2022 в 10:47

Учительница из села Бурятии представит республику на федеральном конкурсе

Светлана Папич успешно прошла заочный этап и вошла в число финалистов конкурса «Учитель года России» 2022 года
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Текст: Нина Павлова
Учительница из села Бурятии представит республику на федеральном конкурсе
Пресс-служба правительства Бурятии
Светлана Папич, учитель английского языка из Баргузинской школы, успешно прошла заочный этап и вошла в число финалистов конкурса «Учитель года России» 2022 года. Теперь педагог активно готовится к первому очному этапу, который пройдет в Тюмени в сентябре. 

Светлана Папич работает учителем уже 12 лет. В 2010 году она окончила Московский государственный лингвистический университет и вслед за мужем-офицером приехала в Забайкальский край, а после - на родину, в село Баргузин.  

Это уже не первый профессиональный конкурс для педагога: в 2021 году Светлана Базаржабовна победила в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя», а в этом году стала лучшей на муниципальном и региональном этапах «Учителя года» в республике. 

«Сначала, конечно, тебя обуздывает страх, неуверенность, но ты понимаешь, что на самом деле это полезно, это тебя мобилизует, выводит из зоны комфорта. И ты с большей любовью начинаешь относиться к своей педагогической деятельности, к тому, что ты делаешь, как ты преподаешь. Ты задумываешься об этом уже в системе»

- говорит об участии в конкурсах педагог. 

Кроме иностранных языков Светлана увлекается музыкой. В детстве она окончила школу искусств по классу фортепиано и даже хотела стать музыкантом. 

«Как ни странно, но именно необходимость оттачивать навыки игры, улавливать настроение композитора и произведения, прислушиваться к звучанию мелодии оказались необходимыми навыками в преподавании»

- рассказывает она. 

Один из педагогических секретов Светланы Базаржабовны – быть с детьми на одной волне, причем как со своими собственными, так и с учениками. Со старшим сыном педагог часто играет в шахматы, а с младшим смотрит мультфильмы, обсуждая героев. На одном из испытаний конкурса «Учитель года Бурятии» Светлана при изучении модального глагола «превратила» класс в Хогвартс – школу чародейства из цикла книг про Гарри Поттера. Идея оказалась успешной, ученики с восторгом восприняли новый формат и, затаив дыхание, ждали, на какой же факультет их определит «распределяющая шляпа». 

«Любое участие в конкурсе – это командная работа. Мне помогали опытные учителя, коллеги. Когда ты один, ты можешь в чем-то сомневаться, но команда в тебя верит постоянно»

- раскрыла педагог еще один секрет своего успеха. 

Кроме коллег Светлану Базаржабовну активно поддерживает ее семья и ученики - она является классным руководителем седьмого класса.

Напомним, в прошлом году преподаватель английского языка лингвистической гимназии №3 из Улан-Удэ Раджана Дымбрылова вошла в топ-15 сильнейших педагогов страны на конкурсе «Учитель года России». Годом ранее учитель русского языка и литературы гимназии №59 города Улан-Удэ Елена Цыдыпова вошла в пятерку лучших учителей России.
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