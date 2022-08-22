Учительница из села Бурятии представит республику на федеральном конкурсе

«Сначала, конечно, тебя обуздывает страх, неуверенность, но ты понимаешь, что на самом деле это полезно, это тебя мобилизует, выводит из зоны комфорта. И ты с большей любовью начинаешь относиться к своей педагогической деятельности, к тому, что ты делаешь, как ты преподаешь. Ты задумываешься об этом уже в системе»

- говорит об участии в конкурсах педагог.