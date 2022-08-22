Общество 22.08.2022 в 10:41

В Бурятии начались «ковидные» качели

Суточный прирост коронавируса заметно упал с конца минувшей недели

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Текст: Номер один
В Бурятии начались «ковидные» качели
В Бурятии на 22 августа зарегистрировано 141 261 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением с начала пандемии. Из них 45% (63 560) приходится на жителей Улан-Удэ. Прирост за сутки 145случаев, еще в пятницу он превышал 290 случаев, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В  стационарах сегодня получают лечение 267 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 67. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент.

В отделениях реанимации находится 19 пациентов (из них старше 65 лет – 10, на ИВЛ –7 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 346 коек: занято – 267, свободно – 79 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1704 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 136 244 (+43) человек.

Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3046 (+1) человек в возрасте  до  старше 65 лет.

Всего первично привито 505 118 человек  (70,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 410 018 человек (66,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 211 712 человек, завершили 184 548.

Фото: pixabay.com
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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

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