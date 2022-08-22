В Бурятии начались «ковидные» качели

В Бурятии на 22 августа зарегистрировано 141 261 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением с начала пандемии. Из них 45% (63 560) приходится на жителей Улан-Удэ. Прирост за сутки 145случаев, еще в пятницу он превышал 290 случаев, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.В стационарах сегодня получают лечение 267 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 67. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент.В отделениях реанимации находится 19 пациентов (из них старше 65 лет – 10, на ИВЛ –7 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 346 коек: занято – 267, свободно – 79 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,2%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1704 человека.Выздоровели от COVID-19 – 136 244 (+43) человек.Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3046 (+1) человек в возрасте до старше 65 лет.Всего первично привито 505 118 человек (70,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 410 018 человек (66,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 211 712 человек, завершили 184 548.Фото: pixabay.com