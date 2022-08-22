В Улан-Удэ с Бульвара Карла Маркса вывезли 240 мешков мусора

«На этой территории стоит заброшенный дом с участком, куда люди накидала мусор. Так часто бывает, что такие места сразу начинают притягивать и накапливать мусор. С одного небольшого участка было собрано три грузовика мусора. Это 100 (240 литровых) мешков мусора» - рассказал руководитель проекта "Мусор из головы" Чингис Болотов.

В субботу, 20 августа, на бульваре Карла Маркса прошла акция по облагораживанию микрорайона Саяны. Так, в нижней части бульвара Карла Маркса был ликвидирован целый "остров хлама". В 2023 году эта территория должна преобразиться в обустроенную дорогу и сквер с местами отдыха.В акции приняли участие волонтёры АНО "Событие".Отмечается, что проект реализуется в рамках грантовой поддержки министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.