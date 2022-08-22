Общество 22.08.2022 в 10:57

В Улан-Удэ с Бульвара Карла Маркса вывезли 240 мешков мусора

Территорию заброшенного дома местные жители превратили в свалку
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ с Бульвара Карла Маркса вывезли 240 мешков мусора
Фото предоставлено Чингисом Болотовым
В субботу, 20 августа, на бульваре Карла Маркса прошла акция по облагораживанию микрорайона Саяны. Так, в нижней части бульвара Карла Маркса был ликвидирован целый "остров хлама". В 2023 году эта территория должна преобразиться в обустроенную дорогу и сквер с местами отдыха. 



«На этой территории стоит заброшенный дом с участком, куда люди накидала мусор. Так часто бывает, что такие места сразу начинают притягивать и накапливать мусор. С одного небольшого участка было собрано три грузовика мусора. Это 100 (240 литровых) мешков мусора»

- рассказал руководитель проекта "Мусор из головы" Чингис Болотов.



В акции приняли участие волонтёры АНО "Событие".



Отмечается, что проект реализуется в рамках грантовой поддержки министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.


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