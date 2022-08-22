Общество 22.08.2022 в 11:11
Назван средний пробег автомобиля в Бурятии в год
Пробег 10 000 километров за 5 лет однозначно должен насторожить, считают эксперты
Текст: Номер один
В Бурятии среднегодовой пробег легковых автомобилей больше среднего по стране (18 700 км) и составляет 19 600 км. Подсчет сделан на основе анализа 400 тысяч объявлений о продаже машин в возрасте до пяти лет, исключая автомобили с признаками скрученного пробега, сообщает автомобильный сайт Дром.
При этом в разных регионах «норма» годового наката отличается. Больше всех ездят автолюбители Кавказа — в среднем около 26 000 км в год. Также много проезжают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — примерно 20 000 км. Меньше всего накатывают автолюбители в Якутии (15 600 км в год).
Лидером по среднегодовому пробегу в стране является Лада Ларгус (25 150 км). Далее идут Datsun on-DO (25 100 км), Skoda Octavia (25 900 км), Kia Optima (24 800 км), Volkswagen Polo (24 000 км) и Toyota Prius (23 800 км).
Самыми маленькими пробегами могут похвастаться премиум-авто и электромобили. Например, владельцы Porsche Taycan проезжают всего 8 000 км в год, а Nissan Leaf — около 11 000 км.
«Эти данные могут помочь при покупке автомобиля. Если фактический пробег машины сильно отличается от среднего, то советуем тщательнее проверить авто на предмет скрутки. Конечно, надо понимать, что у каждого автолюбителя своя «норма» дневного или годово йыыго наката. Для кого-то, исходя из целей эксплуатации авто, нормой будет проехать за год 5000-6000 километров, а кто-то сможет накатать и все 50 000. Однако пробег 10000 километров за 5 лет однозначно должен насторожить», — отмечает аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.
Фото: images.unsplash.com
При этом в разных регионах «норма» годового наката отличается. Больше всех ездят автолюбители Кавказа — в среднем около 26 000 км в год. Также много проезжают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — примерно 20 000 км. Меньше всего накатывают автолюбители в Якутии (15 600 км в год).
Лидером по среднегодовому пробегу в стране является Лада Ларгус (25 150 км). Далее идут Datsun on-DO (25 100 км), Skoda Octavia (25 900 км), Kia Optima (24 800 км), Volkswagen Polo (24 000 км) и Toyota Prius (23 800 км).
Самыми маленькими пробегами могут похвастаться премиум-авто и электромобили. Например, владельцы Porsche Taycan проезжают всего 8 000 км в год, а Nissan Leaf — около 11 000 км.
«Эти данные могут помочь при покупке автомобиля. Если фактический пробег машины сильно отличается от среднего, то советуем тщательнее проверить авто на предмет скрутки. Конечно, надо понимать, что у каждого автолюбителя своя «норма» дневного или годово йыыго наката. Для кого-то, исходя из целей эксплуатации авто, нормой будет проехать за год 5000-6000 километров, а кто-то сможет накатать и все 50 000. Однако пробег 10000 километров за 5 лет однозначно должен насторожить», — отмечает аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.
Фото: images.unsplash.com