Общество 22.08.2022 в 11:58
Жителей Улан-Удэ вновь ждет массовое отключение воды
Значительная часть Железнодорожного района на сутки лишится холодного и горячего водоснабжения
Текст: Петр Санжиев
С 9 часов утра 25 августа до 9 часов утра 26 августа без горячего и холодного водоснабжения останутся порядка 24 тысяч жителей Железнодорожного района. Среди отключаемых - 263 многоквартирных дома, почти тысяча частных домов, 14 школ и другие объекты.
Гражданам обещают подвозить холодную воду. Намечено 13 мест, где будут стоять водовозки.
Отключение, как отмечают в МУП "Водоканал", проводится для замены задвижек, которые не менялись с 1980-х годов. Задвижки находятся на ул. Николая Петрова и на пр. 50-летия Октября. Среди отключаемых улиц - Лимонова, Целинная, Буйко, Норильская, Октябрьская и многие другие. Стоимость ремонта обойдется примерно в миллион рублей.
Напомним, 18 августа в Октябрьском районе Улан-Удэ стартовали работы по по замене двух запорных арматур. Без воды остались порядка 50 тысяч человек. Работы были выполнены раньше намеченного срока и вода в домах горожан появилась уже к вечеру 19 августа.
Гражданам обещают подвозить холодную воду. Намечено 13 мест, где будут стоять водовозки.
Отключение, как отмечают в МУП "Водоканал", проводится для замены задвижек, которые не менялись с 1980-х годов. Задвижки находятся на ул. Николая Петрова и на пр. 50-летия Октября. Среди отключаемых улиц - Лимонова, Целинная, Буйко, Норильская, Октябрьская и многие другие. Стоимость ремонта обойдется примерно в миллион рублей.
Напомним, 18 августа в Октябрьском районе Улан-Удэ стартовали работы по по замене двух запорных арматур. Без воды остались порядка 50 тысяч человек. Работы были выполнены раньше намеченного срока и вода в домах горожан появилась уже к вечеру 19 августа.
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