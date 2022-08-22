Общество 22.08.2022 в 12:13

В Улан-Удэ интурист не побрезговал кошельком с рублями

Полицейские привлекли к уголовной ответственности гостя Бурятии
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ интурист не побрезговал кошельком с рублями
В  Улан-Удэ в полицию обратился 29-летний житель столицы Бурятии. Он рассказал о том, что 13 августа вечером с семьей находился в одном из торговых комплексов, расположенных в центре города. В нем мужчина сделал несколько покупок, попутно принял сеанс в массажном кресле и  направился было к выходу, но, как обнаружилось, по пути обронил кошелек, в котором находились 53 тысячи рублей, банковские карты и документы.

При просмотре камер видеонаблюдения, расположенных в торговом центре, оперативники установили, что кошелек подобрал неизвестный мужчина. В дальнейшем по камерам был установлен путь, по которому ушел  подозреваемый.

Оказалось, что он направился в одну из близлежащих гостиниц, персонал которой опознал злоумышленника. Им оказался 45-летний житель сопредельного государства. Мужчина приехал в Бурятию по туристической путевке. После задержания он признал вину и вернул похищенное в полном объеме. Известно, что ранее к уголовной ответственности иностранец не привлекался.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 УК РПФ. Среди ее санкций  есть и лишение свободы на срок до шести лет. Интуристу  избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщили в МВД по Бурятии.

Фото: «Номер один»
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преступность кража интурист

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