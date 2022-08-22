В Улан-Удэ интурист не побрезговал кошельком с рублями

В Улан-Удэ в полицию обратился 29-летний житель столицы Бурятии. Он рассказал о том, что 13 августа вечером с семьей находился в одном из торговых комплексов, расположенных в центре города. В нем мужчина сделал несколько покупок, попутно принял сеанс в массажном кресле и направился было к выходу, но, как обнаружилось, по пути обронил кошелек, в котором находились 53 тысячи рублей, банковские карты и документы.При просмотре камер видеонаблюдения, расположенных в торговом центре, оперативники установили, что кошелек подобрал неизвестный мужчина. В дальнейшем по камерам был установлен путь, по которому ушел подозреваемый.Оказалось, что он направился в одну из близлежащих гостиниц, персонал которой опознал злоумышленника. Им оказался 45-летний житель сопредельного государства. Мужчина приехал в Бурятию по туристической путевке. После задержания он признал вину и вернул похищенное в полном объеме. Известно, что ранее к уголовной ответственности иностранец не привлекался.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 УК РПФ. Среди ее санкций есть и лишение свободы на срок до шести лет. Интуристу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщили в МВД по Бурятии.Фото: «Номер один»