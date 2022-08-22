Общество 22.08.2022 в 12:35

Мэрия Улан-Удэ призывает владельцев внимательно следить за своими собаками

Призыв приурочен к приближающемуся 1 сентября
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Текст: Петр Санжиев
Мэрия Улан-Удэ призывает владельцев внимательно следить за своими собаками
"Номер один"
С начала года в столице Бурятии поступило 344 сообщения о нападениях собак. Оказалось, что в 159 случаях нападали владельческие собаки. Это говорит о том, что ситуация с контролем хозяев за своими питомцами оставляет желать лучшего.

Председатель  комитета городского хозяйства мэрии города Сергей Гашев  обращает внимание владельцев собак на недопустимость того, чтобы собаки сопровождали их ребенка, идущего на учебу. На окраинах Улан-Удэ бывает так, что школьник выходит из дома в школу в сопровождении собаки. Она сопровождает его до остановки транспорта или до самой школы и потом гуляет без надзора. Это недопустимо.

В этом году власти Улан-Удэ хотят отловить около 6000 безнадзорных собак. Пока средства есть на отлов 4931 особи (64,3 млн рублей). Требуются дополнительные средства. Над этим финансовым вопросом идет активная работа.

По словам чиновников, в городе поставлен исторический рекорд по количеству отловленных собак, которым удалось найти новых владельцев. Таких собак сейчас 1174. 

Другие цифры. На пожизненном содержании в собачьих приютах находятся 1785 особей. 275 отловленных были возвращены своим владельцам. Составлено множество протоколов о нарушениях в обращении с собаками - отсутствие регистрации, самовыгул собаки, нападение владельческой собаки на человека и т. д.
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