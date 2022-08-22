Общество 22.08.2022 в 12:43

В пригородном с Улан-Удэ Нурселении сгорели надворные постройки жилого дома

Очаг пожара находился в котельной, которая начала топиться в день пожара
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В пригородном с Улан-Удэ Нурселении сгорели надворные постройки жилого дома
Днем 21 августа на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о В пригородном  селе Нурселение днем в воскресенье начался пожар в жилом доме. Информация об этом поступила на единый номер вызова экстренных служб «Система 112», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место происшествия выехали боевые расчеты трех пожарных частей Иволгинского отряда ГПС Бурятии. На момент прибытия пожарных горела котельная, навес и кровля дома.

В результате пожара огнем полностью уничтожена котельная, дощатый навес и кровля дома на общей площади 146,5 кв.м. А также у соседей повреждён забор на площади 10 кв.м. Пострадавших нет.

Дом застрахован не был, сумма ущерба составила 3 млн рублей. Хозяйка с семьей на момент пожара находилась дома, эвакуировались самостоятельно.

Предварительно, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Очаг пожара находился в котельной, которая, со слов хозяйки дома, топилась со вчерашнего дня.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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