Общество 22.08.2022 в 12:54
В Улан-Удэ сотрудники полиции установили личность женщины, погибшей под трамваем
Ею оказалась 82-летняя пенсионерка, которую объявили в розыск родственники
Текст: Номер один
В Улан-Удэ полицейские установили личность женщины, погибшей от наезда трамвая. Женщину 1940 года рождения в розыск объявили родственники, которые в день ДТП навещали её, но обнаружив дома сотовый телефон и документы, решили, что она ненадолго вышла.
На следующий день, обнаружив нетронутые вещи пенсионерки, родственники обратились в полицию.
Напомним, происшествие произошло 15 часов 18 августа на остановке общественного транспорта «10-й корпус ВСГУТУ» Октябрьского района Улан-Удэ.
Фото: pixabay.com
На следующий день, обнаружив нетронутые вещи пенсионерки, родственники обратились в полицию.
Напомним, происшествие произошло 15 часов 18 августа на остановке общественного транспорта «10-й корпус ВСГУТУ» Октябрьского района Улан-Удэ.
Фото: pixabay.com