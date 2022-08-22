Оперативники Улан-Удэнского ЛО МВД РФ раскрыли кражу 325 тыс руб

В апреле в полицию с заявлением обратился 49-летний гражданин иностранного государства - пассажир скорого поезда № 8 сообщением «Омск-Владивосток», у которого были похищены денежные средства в размере 325 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.В ходе работы по ранее совершенному преступлению в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлен 35-летний ранее судимый за имущественные преступления иркутянин, совершивший хищение. Злоумышленник, объявленный в федеральный розыск, задержан оперативниками уголовного розыска линейного отдела в Екатеринбурге и доставлен в столицу Бурятии для проведения следственных действий.Установлено, что подозреваемый познакомился с потерпевшим в вагоне-ресторане. Впоследствии похитил у последнего денежные средства в сумме 325 тысяч рублей и потратил на личные нужды. Мужчина вину в содеянном преступлении признал и раскаялся.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», санкция которой предполагает до 6 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.Фото: company.rzd.ru