Общество 22.08.2022 в 13:07

Оперативники Улан-Удэнского ЛО МВД РФ раскрыли кражу 325 тыс руб

Рецидивист из Иркутска обчистил иностранца, с которым познакомился в ресторане скорого поезда
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Оперативники Улан-Удэнского ЛО МВД РФ раскрыли кражу 325 тыс руб
В  апреле в полицию  с заявлением обратился 49-летний гражданин иностранного государства - пассажир скорого  поезда № 8 сообщением «Омск-Владивосток», у которого были похищены денежные средства в размере 325 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе работы по ранее совершенному преступлению в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлен 35-летний ранее судимый за имущественные преступления иркутянин, совершивший хищение. Злоумышленник, объявленный в федеральный розыск, задержан оперативниками уголовного розыска линейного отдела  в Екатеринбурге и доставлен в столицу Бурятии для проведения следственных действий.

Установлено, что подозреваемый познакомился с потерпевшим в вагоне-ресторане. Впоследствии похитил у последнего денежные средства в сумме 325 тысяч рублей и потратил на личные нужды. Мужчина вину в содеянном преступлении признал и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», санкция которой предполагает до 6 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Фото: company.rzd.ru
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