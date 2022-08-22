Общество 22.08.2022 в 13:50

В Улан-Удэ спасают несчастную кошку с выбитым глазом и сломанной челюстью

За жизнь искалеченного питомца борются ветеринары и волонтеры
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ спасают несчастную кошку с выбитым глазом и сломанной челюстью

 На днях в благотворительном фонде «Собака счастья» рассказали, что к ним обратились неравнодушные жители Улан-Удэ с просьбой помочь вылечить найденную ими кошку. Животное нашли в ужасном состоянии.


 «Буквально час назад к нам поступила очень срочная и очень "тяжёлая" кошка. По фото мы предположили инфекцию, но все оказалось гораздо хуже... Перелом челюсти в двух местах, выбиты зубы, глаз вытек, вторичное инфицирование достигло просто ужасающего вида - вся мордочка заполнена гноем. Сопли такие, что кошка едва дышит. Это не кошка, а просто катастрофа! Назвали это несчастье Белка, и после лечения её действительно будет ждать семья. Та самая, которая не прошла мимо», 

 - рассказали в фонде «Собака счастья».
Как кошка получила такие страшные увечья - останется загадкой. Кошку Белку положили в клинику «Альфавет». Спустя пару дней активисты рассказали, что ей провели операцию на челюсти.

«Наконец-то врачам удалось стабилизировать кошку и подготовить ее к первой операции. На это понадобилось больше времени, чем ожидали врачи и мы, но состояние кошки было критическое, и она могла не перенести наркоз. Сегодня удалось собрать сломанную челюсть, удалить остатки раздробленных зубов. Так как кошка слишком долго находилась под наркозом, и риск был слишком высокий, операцию на глаз перенесли. Все прошло успешно, сейчас Белка немного восстановится, и ее подготовят ко второй. Все также врачи за ней пристально наблюдают, она под капельницей, очень боимся инфекций, так как иммунитет кошки очень сильно ослаб», 

 - пишут волонтеры.
При этом отмечают положительные моменты – кошка уже может есть самостоятельно и стала более активной.

«Кормим мы ее пока только паштетами. Консервы, паучи и сухой корм она пока жевать не может. Вы всегда можете оставить ей их в клинике «АльфаВет» и заодно навестить. Теперь осталось держать кулачки, чтобы она перенесла вторую операцию и справилась с последствиями. Врачи делают все, что в их силах, а нам остаётся только скрестить пальцы и молиться всем богам, чтобы Белка перенесла все тяжести и невзгоды», 

 - отмечают в фонде.
Для того, чтобы помочь Белке можно обратиться в клинику «АльфаВет» или воспользоваться реквизитам фонда: 

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.
Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108
Счёт Тинькофф: 2200700129906078
Яндекс деньги: 4100116878904434
*Скопировать номера можно по ссылке в профиле

Расчётный счёт: 40701810809160000010
ИНН: 0326591662
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»


Фото: благотворительный фонд "Собака счастья"
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жестокое обращение с животными

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