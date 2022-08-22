На ВСЖД оформление грузов и выбор логистики уходят в «цифру»

Пользователями электронных сервисов «Личный кабинет клиента» и мобильного приложения «РЖД Груз» стали 648 грузоотправителей – предприятий из Иркутской области и Бурятии. При этом 160 из них впервые зарегистрировались на цифровых площадках в 2022 году, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Электронные сервисы помогают клиентам рассчитать стоимость перевозки груза, а также дистанционно оформить все необходимые документы. Через приложение грузоотправитель может в реальном времени отследить нахождение вагона с грузом, а также воспользоваться дополнительными услугами. При этом функционал цифровых сервисов постоянно дополняется.Еще один из инструментов цифровизации в сфере логистики –автоматизированная система ЭТРАН (Электронная транспортная накладная). Ее функционал позволяет осуществлять полный технологический цикл формирования документов в соответствии с правилами перевозки грузов. Всего в границах магистрали в этой системе зарегистрировано 1400 компаний.Также в числе активно развивающихся сервисов – конструктор транспортных услуг (АР ВКУ), который размещен на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Грузовые перевозки». Разработанный алгоритм позволяет клиентам автоматически формировать индивидуальный перечень услуг холдинга «РЖД» в зависимости от основных характеристик перевозимого груза, потребностей самого клиента и возможностей компании.Напомним, что на Восточно-Сибирской железной дороге количество дистанционного оформления перевозочных документов грузоотправителями превышает 80%. Только в июле 2022 года с применением электронной подписи клиентами ОАО «РЖД» было зарегистрировано свыше 300 тыс документов.Фото:company.rzd.ru