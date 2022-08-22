Общество 22.08.2022 в 15:09

В Улан-Удэ на месте основания города развернули флаг России

На горе Батарейная прошла акция «Zа флаг»
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ на месте основания города развернули флаг России
ulan-ude-info.ru
Сегодня на горе Батарейная прошла акция «Zа флаг», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации. Участники акции развернули российский триколор в историческом месте Улан-Удэ – на месте основания города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

«День российского флага - это воодушевление и единение всех нас, потому что флаг - это символ государства, это гордость государства. Я рада, что очень много молодёжи, жителей города поддержали нашу акцию. Мы любим свою страну, любим свою республику, мы любим свой город»

- сказала заместитель мэра - председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.



В акции приняли участие студенческие активы, волонтерские движения и молодежные организации города. 

- Сегодня день флага нашей страны. Наш флаг на всей планете уже давно стал символом борьбы, борьбы за наш традиционный ценности - это мама, дружба, семья. Я поздравляю всех с Днем флага России! Гордитесь нашими символами и нашими великими предками, ребятами, которые защищают нашу родину, - поздравил руководитель волонтерской роты республики Бурятия Евгений Малушко.



Все участники флеш-моба были одеты в едином стиле – в цвета российского триколора.

«Под нашим флагом подписываются важнейшие документы, наши солдаты и офицеры совершают подвиги, спортсмены одерживают победы. Сегодняшнюю Россию невозможно представить без бело-сине-красного флага. Его знают во всех уголках мира, он развевается на просторах от Балтики до Тихого океана, олицетворяя независимость и могущество нашего Отечества»

- отметил начальник Управления по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике Вадим Филиппов.

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