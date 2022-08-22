Общество 22.08.2022 в 16:37

Бурятские таможенники пресекли вывоз за границу распятия

Иностранец, вылетающий в Улан-Батор, вез без разрешения большой напрестольный крест конца XIX - начала XX века
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Бурятские таможенники пресекли вывоз за границу распятия
Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз православного  креста в аэропорту  Улан-Удэ. Распятие находилось в ручной клади иностранца, вылетающего в Монголию, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Мужчина вошел в зону таможенного контроля в «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии товаров, запрещенных или ограниченных к вывозу, а также товаров, подлежащих декларированию. Но при таможенном осмотре с применением рентген-установки на экране монитора инспектор увидел плотный предмет в форме креста. Им оказался большой восьмиконечный напрестольный крест «Распятие Христово» из медного сплава,  покрытый полихромной эмалью белого и синего цветов, с выбитыми надписями на старославянском языке на оборотной стороне.

Разрешительных документов на вывоз предмета религиозного культа у иностранца не было. Крест был изъят и направлен на экспертизу, которая подтвердила, что напрестольный крест является культурной ценностью, как предмет отправления религиозного культа православной конфессии, созданный в период конца XIX - начала XX века.

Как пояснил начальник Улан-Удэнского таможенного поста Бурятской таможни Александр Третьяков, вывоз физическими лицами культурных ценностей осуществляется при наличии разрешительного документа -  заключения Министерства культуры.

Иностранцу за совершение административных правонарушений (недекларирование товара и  несоблюдение запретов и ограничений) грозит штраф  - до двукратного размера стоимости товара с конфискацией предмета правонарушения.

Судьбу культурной ценности решит суд.

Фото: Бурятская таможня

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