Бурятские таможенники пресекли вывоз за границу распятия

Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз православного креста в аэропорту Улан-Удэ. Распятие находилось в ручной клади иностранца, вылетающего в Монголию, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Мужчина вошел в зону таможенного контроля в «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии товаров, запрещенных или ограниченных к вывозу, а также товаров, подлежащих декларированию. Но при таможенном осмотре с применением рентген-установки на экране монитора инспектор увидел плотный предмет в форме креста. Им оказался большой восьмиконечный напрестольный крест «Распятие Христово» из медного сплава, покрытый полихромной эмалью белого и синего цветов, с выбитыми надписями на старославянском языке на оборотной стороне.Разрешительных документов на вывоз предмета религиозного культа у иностранца не было. Крест был изъят и направлен на экспертизу, которая подтвердила, что напрестольный крест является культурной ценностью, как предмет отправления религиозного культа православной конфессии, созданный в период конца XIX - начала XX века.Как пояснил начальник Улан-Удэнского таможенного поста Бурятской таможни Александр Третьяков, вывоз физическими лицами культурных ценностей осуществляется при наличии разрешительного документа - заключения Министерства культуры.Иностранцу за совершение административных правонарушений (недекларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений) грозит штраф - до двукратного размера стоимости товара с конфискацией предмета правонарушения.Судьбу культурной ценности решит суд.Фото: Бурятская таможня