Общество 22.08.2022 в 16:42
«Если духом не упадем, силой нас не возьмут»: военнослужащие Бурятии призвали земляков на контрактную службу
В Бурятии продолжается работа по комплектованию именного подразделения «Байкал»
Текст: Нина Павлова
Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал», могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела.
Профессиональный командный состав уже сформирован. Сформирована и основная часть подразделения. Вместе с тем, потребность военнослужащих по контракту в именное подразделение «Байкал», не закрыта.
Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:
- единовременная выплата в размере 200 000 рублей;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;
- бесплатное санитарно-курортное лечение;
- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях Министерства обороны.
В Бурятии семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, предусмотрены льготы при устройстве в детские сады, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии.
Для прохождения службы по контракту предъявляются требования:
- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.
Профессиональный командный состав уже сформирован. Сформирована и основная часть подразделения. Вместе с тем, потребность военнослужащих по контракту в именное подразделение «Байкал», не закрыта.
Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:
- единовременная выплата в размере 200 000 рублей;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;
- бесплатное санитарно-курортное лечение;
- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях Министерства обороны.
В Бурятии семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, предусмотрены льготы при устройстве в детские сады, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии.
Для прохождения службы по контракту предъявляются требования:
- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.
Тегиконтрактники