«Если духом не упадем, силой нас не возьмут»: военнослужащие Бурятии призвали земляков на контрактную службу

Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал», могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела.Профессиональный командный состав уже сформирован. Сформирована и основная часть подразделения. Вместе с тем, потребность военнослужащих по контракту в именное подразделение «Байкал», не закрыта.Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:- единовременная выплата в размере 200 000 рублей;- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;- бесплатное санитарно-курортное лечение;- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях Министерства обороны.В Бурятии семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, предусмотрены льготы при устройстве в детские сады, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии.Для прохождения службы по контракту предъявляются требования:- состояние здоровья;- образование не ниже среднего;- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;- отсутствие судимости.