Общество 22.08.2022 в 16:42

«Если духом не упадем, силой нас не возьмут»: военнослужащие Бурятии призвали земляков на контрактную службу

В Бурятии продолжается работа по комплектованию именного подразделения «Байкал»
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Текст: Нина Павлова
«Если духом не упадем, силой нас не возьмут»: военнослужащие Бурятии призвали земляков на контрактную службу
Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал», могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела. 

Профессиональный командный состав уже сформирован. Сформирована и основная часть подразделения. Вместе с тем, потребность военнослужащих по контракту в именное подразделение «Байкал», не закрыта. 
    
Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны: 

- единовременная выплата в размере 200 000 рублей; 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска; 
- бесплатное санитарно-курортное лечение; 
- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях Министерства обороны. 
   
В Бурятии семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, предусмотрены льготы при устройстве в детские сады, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии.

Для прохождения службы по контракту предъявляются требования: 

- состояние здоровья; 
- образование не ниже среднего; 
- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах; 
- отсутствие судимости.



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