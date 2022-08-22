В Улан-Удэ голубей перекормили солеными семечками и чипсами

«По результатам исследования было обнаружено превышение доли поваренной соли в организме, что является возможной причиной их гибели. В норме поваренная соль в организме голубя составляет 0,35-0,45% в данных образцах доля поваренной соли составляет 0,65%» - сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Бурятии.

После публикации в социальных сетях сообщения о массовой гибели голубей в парке "Юбилейный", на место выехали сотрудники ветеринарной службы для определения причин. Так, с трупов голубей обнаруженных в парке был взят патологический материал. Голуби были проверены на ряд опасных заразных заболеваний, таких как хламидиоз птиц и грипп птиц. Данные заболевания не были обнаружены.В связи с этим Управление ветеринарии РБ призывает не кормить голубей солеными семечками, чипсами и другими продуктами с высоким содержанием соли.