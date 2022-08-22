ВСЖД страдает от скота

В Бурятии 18 августа на участке Мостовой – Татаурово Восточно-Сибирской железной дороги в результате наезда на крупный рогатый скот произошел сход колесной пары порожнего вагона грузового поезда, сообщили в пресс-службе ВСЖД.На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло, однако для оперативной ликвидации последствий потребовалось привлечение восстановительного поезда со станции Улан-Удэ.С начала нынешнего года машинисты поездов на Восточно-Сибирской железной дороге 35 раз применяли экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на сельскохозяйственных животных, оказавшихся на путях магистрали. В большинстве случаев это приводило к задержкам грузовых и пассажирских поездов. А самое главное, что появление животных перед движущимся поездом может стать серьезной угрозой для безопасности движения.Отметим, что на участках с высоким риском выхода скота на пути устанавливаются специальные ограждения. В границах ВСЖД общая протяженность таких «барьеров» составляет более 200 км. Но полностью оградить магистраль невозможно, а вопрос бесконтрольного выпаса скота остается актуальным. В текущем году машинисты ВСЖД зафиксировали более 1,8 тыс случаев нахождения сельскохозяйственных животных в опасной близости от путей.Железнодорожники напоминают владельцам домашних животных о необходимости соблюдения правил выпаса скота, согласно которым прогон стада должен осуществляться на расстоянии не менее 300 метров от пути, при постоянном надзоре со стороны владельцев либо уполномоченных ими лиц.Фото:company.rzd.ru