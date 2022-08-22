Общество 22.08.2022 в 17:00

ВСЖД страдает от скота

Нарушение правил выпаса стало причиной 35 случаев экстренного торможения поездов на магистрали
A- A+
Текст: Номер один
ВСЖД страдает от скота
В Бурятии 18 августа на участке Мостовой – Татаурово Восточно-Сибирской железной дороги в результате наезда на крупный рогатый скот произошел сход колесной пары порожнего вагона грузового поезда, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло, однако для оперативной ликвидации последствий потребовалось привлечение восстановительного поезда со станции Улан-Удэ.

С начала нынешнего года машинисты поездов на Восточно-Сибирской железной дороге 35 раз применяли экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на сельскохозяйственных животных, оказавшихся на путях магистрали. В большинстве случаев это приводило к задержкам грузовых и пассажирских поездов. А самое главное, что появление животных перед движущимся поездом может стать серьезной угрозой для безопасности движения.

Отметим, что на участках с высоким риском выхода скота на пути устанавливаются специальные ограждения. В границах ВСЖД общая протяженность таких «барьеров» составляет более 200 км. Но полностью оградить магистраль невозможно, а вопрос бесконтрольного выпаса скота остается актуальным. В текущем году машинисты ВСЖД зафиксировали более 1,8 тыс случаев нахождения сельскохозяйственных животных в опасной близости от путей.

Железнодорожники напоминают владельцам домашних животных о необходимости соблюдения правил выпаса скота, согласно которым прогон стада должен осуществляться на расстоянии не менее 300 метров от пути, при постоянном надзоре со стороны владельцев либо уполномоченных ими лиц.

Фото:company.rzd.ru
Теги
инциденты желдорога скот

Все новости

ВСЖД страдает от скота
22.08.2022 в 17:00
В Улан-Удэ голубей перекормили солеными семечками и чипсами
22.08.2022 в 16:57
«Если духом не упадем, силой нас не возьмут»: военнослужащие Бурятии призвали земляков на контрактную службу
22.08.2022 в 16:42
Бурятские таможенники пресекли вывоз за границу распятия
22.08.2022 в 16:37
В Бурятии ликвидатор свалки на Байкале незаконно получил 12 млн рублей себе в карман
22.08.2022 в 16:14
В Улан-Удэ на месте основания города развернули флаг России
22.08.2022 в 15:09
На ВСЖД оформление грузов и выбор логистики уходят в «цифру»
22.08.2022 в 13:54
В Улан-Удэ спасают несчастную кошку с выбитым глазом и сломанной челюстью
22.08.2022 в 13:50
Оперативники Улан-Удэнского ЛО МВД РФ раскрыли кражу 325 тыс руб
22.08.2022 в 13:07
В Улан-Удэ сотрудники полиции установили личность женщины, погибшей под трамваем
22.08.2022 в 12:54
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
В Улан-Удэ голубей перекормили солеными семечками и чипсами
Предполагается, что это могло стать причиной массовой гибели птиц в парке "Юбилейный"
22.08.2022 в 16:57
«Если духом не упадем, силой нас не возьмут»: военнослужащие Бурятии призвали земляков на контрактную службу
В Бурятии продолжается работа по комплектованию именного подразделения «Байкал»
22.08.2022 в 16:42
Бурятские таможенники пресекли вывоз за границу распятия
Иностранец, вылетающий в Улан-Батор, вез без разрешения большой напрестольный крест конца XIX - начала XX века
22.08.2022 в 16:37
В Улан-Удэ на месте основания города развернули флаг России
На горе Батарейная прошла акция «Zа флаг»
22.08.2022 в 15:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru