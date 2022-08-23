В Улан-Удэ 81-летний водитель сбил девушку на пешеходном переходе

В Улан-Удэ накануне около восьми часов вечера 81-летний водитель автомобиля «Тойота РАВ 4», следуя по ул. Смолина на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 25-летнюю горожанку.В результате ДТП девушка с травмами госпитализирована в БСМП, сообщили в республиканской ГИБДД.Всего вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 355 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 24 водителя с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано 5300 нарушений ПДД. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями машин в том числе ДТП с пострадавшими.Фото: ГИБДД