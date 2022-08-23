В Бурятии 22-летний пьяный водитель мотороллера опрокинул его

В Бурятии в понедельник вечером в Селенгинском районе 22-летний водитель мотороллера «Муравей», не имеющий прав управления транспортом, следуя в состоянии алкогольного опьянения по ул. Центральной села Ягодное в районе дома № 70 не справился с рулевым управлением и опрокинул мотороллер.С места происшествия он скрылся, позже задержан, оформлен по нескольким статьям, мотороллер изъят на штрафстоянку.В результате происшествия несовершеннолетний пассажир 2011 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение Гусиноозерской ЦРБ, сообщили в республиканской ГИБДД.Фото: unsplash.com