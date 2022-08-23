Общество 23.08.2022 в 10:09

Байкальская прокуратура взялась за причалы и пирсы

Уже выявлено незаконное размещение причальных сооружений, находящихся в аварийном состоянии
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Текст: Номер один
Байкальская прокуратура взялась за причалы и пирсы
Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой, исходя из анализа состояния законности в сфере охраны озера Байкал, организована проверка соблюдения законодательства при планировании и реализации берегозащитных мероприятий, возведении причальных и иных строений, сооружений в береговой полосе озера.

К проверке привлечены специалисты Росприроднадзора, Росрыболовства, Росводресурсов, Росреестра, региональных органов строительного надзора, а также «Востсибрегионводхоза».

По сведениям Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов в бассейне озера Байкал на водных объектах расположено 115 причальных сооружений и пирсов. В настоящий момент уже выявлены факты захламления территории отходами, незаконного размещения причальных и иных сооружений, находящихся в аварийном состоянии, представляющих не только угрозу жизни и здоровью граждан, но и оказывающих негативное влияние на окружающую среду и туристическую привлекательность региона.

Проведение проверки продолжается.

Фото: epp.genproc.gov.ru
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