Общество 23.08.2022 в 10:33

Омбудсмен Бурятии спасла жителя республики от московского штрафа

Его незаконно наложили на мужчину, который не выезжал за пределы своего региона  
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Текст: Номер один
Омбудсмен Бурятии спасла жителя республики от московского штрафа
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился гражданин республики. В личном кабинете на Госуслугах у него пришло уведомлении о наличии административного штрафа. Штраф выставлен ОМВД России по Дмитровскому району Москвы. Однако мужчина в то время не выезжал за пределы Бурятии. В ходе самостоятельного разбирательства ему не удалось доказать свою невиновность, сообщили в аппарате омбудсмена.

Омбудсмен Бурятии направила письмо в ОМВД России по Дмитровскому району  Москвы о проведении проверки. Там назначили проведение служебной проверки, в ходе которой выявлено, что из-за некорректного введения сотрудником полиции данных о нарушителе, а именно паспортных данных, в Улан-Удэ пришло уведомлении о «чужом» штрафе на Госуслугах.

С целью устранения недостатков были проведены следующие мероприятия: в модуле «Административная практика» Сервиса обеспечения охраны общественного порядка ИСОД МВД России были скорректированы данные; проведены дополнительные занятия с должностными лицами по изучению положений Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

ОМВД России по Дмитровскому району  Москвы сообщило, что привлечь к установленным законом ответственности сотрудника полиции, допустившего ошибку, не представляется возможным в связи с нахождением  сотрудника в отпуске по уходу за ребенком.

Фото: «Номер один»
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