Общество 23.08.2022 в 10:52
Районы Бурятии получат субсидии на содержание и ремонт дорог местного значения
Между муниципалитетами распределят 100 млн рублей
Текст: Нина Павлова
Районы Бурятии, города Улан-Удэ и Северобайкальск получат дополнительные субсидии на содержание и ремонт дорог местного значения. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Алексей Цыденов.
Также проработан вопрос о выделении денежных средств Кабанскому району о строительстве подъездной дороги к строящейся школе в поселке Клюевка. Поручение по благоустройству прилегающих к школе территории ранее давал Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в район.
Всего Кабанскому району из дорожного фонда РБ будет направлено 28,5 млн рублей на реконструкцию подъездной дороги к новой школе, строящейся в поселке Клюевка. Помимо самого дорожного полотна будут благоустроены тротуары, пешеходные переходы, уличное придорожное освещение.
«Выделяем 100 млн рублей муниципалитетам на ремонт и содержание дорог местного значения. Деньги будут распределены по всем районам»- отметил Алексей Цыденов.
Также проработан вопрос о выделении денежных средств Кабанскому району о строительстве подъездной дороги к строящейся школе в поселке Клюевка. Поручение по благоустройству прилегающих к школе территории ранее давал Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в район.
«В Клюевской школе не решен вопрос с подъездной дорогой, необходимо делать больше километра. Школа будет и дорогу соответственно надо делать»- отмечал глава республики во время посещения места строительства школы.
Всего Кабанскому району из дорожного фонда РБ будет направлено 28,5 млн рублей на реконструкцию подъездной дороги к новой школе, строящейся в поселке Клюевка. Помимо самого дорожного полотна будут благоустроены тротуары, пешеходные переходы, уличное придорожное освещение.
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