Общество 23.08.2022 в 10:52

Районы Бурятии получат субсидии на содержание и ремонт дорог местного значения

Между муниципалитетами распределят 100 млн рублей
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Текст: Нина Павлова
Районы Бурятии получат субсидии на содержание и ремонт дорог местного значения
"Номер один"
Районы Бурятии, города Улан-Удэ и Северобайкальск получат дополнительные субсидии на содержание и ремонт дорог местного значения. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Алексей Цыденов. 

«Выделяем 100 млн рублей муниципалитетам на ремонт и содержание дорог местного значения. Деньги будут распределены по всем районам»

- отметил Алексей Цыденов.

Также проработан вопрос о выделении денежных средств Кабанскому району о строительстве подъездной дороги к строящейся школе в поселке Клюевка. Поручение по благоустройству прилегающих к школе территории ранее давал Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в район.

«В Клюевской школе не решен вопрос с подъездной дорогой, необходимо делать больше километра. Школа будет и дорогу соответственно надо делать»

- отмечал глава республики во время посещения места строительства школы. 

Всего Кабанскому району из дорожного фонда РБ будет направлено 28,5 млн рублей на реконструкцию подъездной дороги к новой школе, строящейся в поселке Клюевка. Помимо самого дорожного полотна будут благоустроены тротуары, пешеходные переходы, уличное придорожное освещение.
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