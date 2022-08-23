Районы Бурятии получат субсидии на содержание и ремонт дорог местного значения

«Выделяем 100 млн рублей муниципалитетам на ремонт и содержание дорог местного значения. Деньги будут распределены по всем районам» - отметил Алексей Цыденов.

«В Клюевской школе не решен вопрос с подъездной дорогой, необходимо делать больше километра. Школа будет и дорогу соответственно надо делать» - отмечал глава республики во время посещения места строительства школы.

Районы Бурятии, города Улан-Удэ и Северобайкальск получат дополнительные субсидии на содержание и ремонт дорог местного значения. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Алексей Цыденов.Также проработан вопрос о выделении денежных средств Кабанскому району о строительстве подъездной дороги к строящейся школе в поселке Клюевка. Поручение по благоустройству прилегающих к школе территории ранее давал Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в район.Всего Кабанскому району из дорожного фонда РБ будет направлено 28,5 млн рублей на реконструкцию подъездной дороги к новой школе, строящейся в поселке Клюевка. Помимо самого дорожного полотна будут благоустроены тротуары, пешеходные переходы, уличное придорожное освещение.