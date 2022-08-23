Детский сад «Калинка» в Октябрьском районе готовят к открытию

В столице Бурятии завершено строительство детского сада по улице Конечной. Учреждение возвели в рамках национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.В современный и комфортный детский сад пойдут 280 детишек ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста.В планировке детсада соблюден принцип групповой изоляции, при этом обеспечена удобная связь с помещениями для физкультурных, музыкальных занятий, а также медицинскими помещениями и пищеблоком.Каждый блок групповой ячейки состоит из двух смежных помещений: групповой и спальни, функционально связанных с раздевальной, туалетной и буфетной. Здесь всё создано для того, чтобы малыши смогли проводить время с пользой и с удовольствием.Рядом, на улице Боевой, работает еще один новый детсад. Два учреждения построили недалеко друг от друга, так как район густонаселенный и активно застраивается.Также завершено строительство детсада на улице Лермонтова в Железнодорожном районе. За три года в городе построено 19 дошкольных учреждений.