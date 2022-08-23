Общество 23.08.2022 в 11:33

В Забайкалье отыскали 44-летнего мошенника, который действовал в Улан-Удэ

Он привлечен к уголовной ответственности за получение займов по чужим документам

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Текст: Номер один
В Забайкалье отыскали 44-летнего мошенника, который действовал в Улан-Удэ
Еще в декабре 2019 года в полицию столицы Бурятии обратился 42-летний горожанин, который рассказал о том, что ранее он потерял паспорт. Позже, при проверке своей кредитной истории, мужчина обнаружил, что на него оформлен займ в одной из микрофинансовых организаций, сообщили в МВД по Бурятии. Ущерб от действий неизвестного составил 13 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативникам стало известно, что к совершению преступления причастен 44-летний житель Бурятии. Несмотря на то, что личность подозреваемого была установлена, длительное время его не удавалось найти. А в августе этого года стало известно, что мужчина перебрался на постоянное место жительства в одно из сёл Забайкальского края, где он был задержан командированными сотрудниками оперативно-сыскного отдела Управления МВД России по  Улан-Удэ.

Злоумышленник рассказал сотрудникам полиции, что он в декабре 2019 года он нашел паспорт неизвестного ему мужчины. Он решил использовать его для получения денежных средств. Для этого он заменил фотографию в документе на свою и направился в одну из микрофинансовых организаций. Там сотрудник ничего не заподозрил и выдал займ. Также известно, что позже задержанный по этому же паспорту приобрел товары в кредит в одной из торговых организаций города.

Впоследствии мужчина уехал за пределы Бурятии, полагая, что его не найдут. Известно, что он ранее был неоднократно судим за различные, в т.ч. тяжкие, преступления. В настоящее время нигде не работает.

В отношении жителя Забайкалья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ «мошенничество», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.

Фото: «Номер один»
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