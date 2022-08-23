Общество 23.08.2022 в 12:07

Фестиваль «Русское лето» приедет в Бурятию

Маршрут мероприятия пройдет от поселка Агинское в Забайкальском крае до Гусиноозерска и далее по России
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Текст: Нина Павлова
Фестиваль «Русское лето» приедет в Бурятию
pixabay.com
Фестиваль под хэштэгом #ZаРоссию охватит 19 городов и наполнит позитивной энергией более 100 тысяч россиян. В программе музыкальные концерты с участием знаменитых российских исполнителей, среди которых рок-группы «СерьГа», «Джанго» и многие другие. Также выступят популярные местные артисты.

Маршрут фестиваля пройдет через Дальневосточный федеральный округ от поселка Агинское в Забайкальском крае до Гусиноозерска в Бурятии, а после охватит города Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федерального округов – от Калининграда до Томска.

Гостей фестиваля порадуют своими выступлениями звезды музыкальной сцены, известные всей стране. Свои таланты проявят поэты и местные исполнители. В крупных городах участники фестивалей также смогут заняться уличным спортом, посетить мастер-классы успешных спортсменов и шоу «Сильнейшая нация мира», увидят выступления популярных блогеров.

В Бурятии участники фестиваля дадут сразу два концерта: субботу, 27 августа, на Площади Советов Улан-Удэ и 28 августа – в г. Гусиноозерск.

В субботу, 27 августа, на площади Советов с 14 часов начнется акция «За здоровую нацию» и концерт группы, выезжавшей в ДНР и ЛНР. Все время будут работать спортивные, детские площадки: анимация и мастер-классы от театра «Ульгэр» и Госцирка Бурятии. В 18 часов начнется большой концерт с участием хедлайнеров фестиваля.

В Гусиноозерске концерт пройдет 28 августа в 18 часов в ДК «Шахтер».

Музыкальный фестиваль «Русское лето» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта.
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