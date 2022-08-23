Фестиваль «Русское лето» приедет в Бурятию

Фестиваль под хэштэгом #ZаРоссию охватит 19 городов и наполнит позитивной энергией более 100 тысяч россиян. В программе музыкальные концерты с участием знаменитых российских исполнителей, среди которых рок-группы «СерьГа», «Джанго» и многие другие. Также выступят популярные местные артисты.Маршрут фестиваля пройдет через Дальневосточный федеральный округ от поселка Агинское в Забайкальском крае до Гусиноозерска в Бурятии, а после охватит города Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федерального округов – от Калининграда до Томска.Гостей фестиваля порадуют своими выступлениями звезды музыкальной сцены, известные всей стране. Свои таланты проявят поэты и местные исполнители. В крупных городах участники фестивалей также смогут заняться уличным спортом, посетить мастер-классы успешных спортсменов и шоу «Сильнейшая нация мира», увидят выступления популярных блогеров.В Бурятии участники фестиваля дадут сразу два концерта: субботу, 27 августа, на Площади Советов Улан-Удэ и 28 августа – в г. Гусиноозерск.В субботу, 27 августа, на площади Советов с 14 часов начнется акция «За здоровую нацию» и концерт группы, выезжавшей в ДНР и ЛНР. Все время будут работать спортивные, детские площадки: анимация и мастер-классы от театра «Ульгэр» и Госцирка Бурятии. В 18 часов начнется большой концерт с участием хедлайнеров фестиваля.В Гусиноозерске концерт пройдет 28 августа в 18 часов в ДК «Шахтер».Музыкальный фестиваль «Русское лето» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта.