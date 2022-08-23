Общество 23.08.2022 в 12:30

В Бурятии возобновят проверки соблюдения масочного режима в автобусах

За отсутствие маски штраф будет обеспечен
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии возобновят проверки соблюдения масочного режима в автобусах
Пресс-служба Минтранса Бурятии
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике с 17 августа ввели масочный режим. Маски необходимо носить в том числе в общественном транспорте. В связи с этим, мобильные группы будут проверять соблюдение масочного режима на автобусах, следующих по межмуниципальным маршрутам.

В состав мобильной группы входят сотрудники министерства транспорта и инспекторы Управления ГИБДД МВД России по Бурятии.

«Рейды на соблюдение масочного режима в первую очередь направлены на предостережение населения от пренебрежительного отношения к угрозе заболевания коронавирусом. При выявлении фактов неправильного использования средства индивидуальной защиты проводятся профилактические беседы. При полном отсутствии маски составляется административный протокол»

- сообщили в пресс-службе Минтранса Бурятии.

По сообщению регионального Минздрава, за минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 153 новых случая коронавируса.

Напомним, нарушители масочного режима привлекаются к административной ответственности по ст. 15.1 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2003-IV «Об административных правонарушениях». За несоблюдение масочного режима в общественном транспорте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
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