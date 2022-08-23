Общество 23.08.2022 в 12:29

В Улан-Удэ обретает краски Успенский кафедральный собор РПЦ

Уже началась разработка детального проекта иконостаса главного храма республики
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В Улан-Удэ обретает краски Успенский кафедральный собор РПЦ
Бурятская митрополия РПЦ нашла благотворителей, благодаря финансовой помощи которых началась разработка детального проекта иконостаса Успенского кафедрального собора, строящегося в Улан-Удэ.

Решен ряд вопросов о сотрудничестве с «Проектным бюро» (Челябинск) в области наружной отделки кафедрального собора. Принято решение выполнить наружные стены собора в голубом цвете, детали обрамления и колонн в белом цвете, кровлю изготовить из нитрида титана под цвет золота, сообщает сайт «Православная Бурятия».

Напомним, что Успенский кафедральный собор будет вмещать 2 тысячи человек и представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом. Запланирован собор как трехпрестольный, также запланировано построить отдельный крестильный храм, библиотеку, воскресную школу, конференц-зал, трапезную, служебные помещения. Проектом предусмотрено масштабное озеленение и благоустройство прилегающей парковой территории на площади 4500 квадратных метров.

Первый камень в основание будущего храма, который был освящен во имя Успения Божией Матери, заложили в 2011 году. В 2013 году в парке прошли торжественная литургия и молебен в честь начала строительства нового храма, после которых был дан старт строительству.

Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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