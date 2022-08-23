Общество 23.08.2022 в 12:42

Бурятия получит 337 млн рублей на развитие пляжных зон и кемпингов

Республика выиграла очередной грант Ростуризма
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Текст: Нина Павлова
Бурятия получит 337 млн рублей на развитие пляжных зон и кемпингов
"Номер один"
Бурятия выиграла очередной грант Ростуризма по всем трем направлениям, где были заявлены. В процессе конкурсного отбора заявки региона конкурировали еще с 231 проектом. Об этом написал глава Бурятии в своем Telegram-канале.

Так, Бурятия получила поддержку в номинациях: создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер; создание и развитие национальных туристических маршрутов; создание кемпингов и автокемпингов. Общая сумма гранта составила 337,5 млн рублей. 

«В следующем году приступаем к освоению денежных средств и реализации проектов. Работаем!»

- написал Алексей Цыденов.


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