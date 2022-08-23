Общество 23.08.2022 в 12:50

В Улан-Удэ в колонии поселении №3 начался сбор урожая овощей

Заключенные убирают раннюю капусту и картофель, которые пойдут им на стол  
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В Улан-Удэ в колонии поселении №3 начался сбор урожая овощей
В Улан-Удэ в колонии-поселении №3 началась уборка овощей. На сегодняшний день на сельхозугодиях исправительного учреждения собранно более 13 тонн ранней капусты и 40 тонн картофеля, сообщили в управлении ФСИН РФ по Бурятии.



Для проведения уборочных работ официально трудоустроено 10 осужденных. Кроме того, задействована различная сельскохозяйственная техника, упрощающая процесс сбора урожая.

Развитие сельскохозяйственного сектора регионального пенитенциарного ведомства позволяет не только обеспечить исправительное учреждение региона качественной растениеводческой продукцией, но и создает условия для трудовой занятости осужденных и формирования у них трудовых навыков для последующей успешной ресоциализации.

Фото: 03.fsin.gov.ru
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