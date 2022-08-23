В Улан-Удэ восстановили сбитую опору в мкрн Энерегетик

«Водитель, сбивший опору уличного освещения, обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры» - добавили в городской администрации.

В результате ДТП 21 августа по автодороге в мкрн Энерегетик была сбита опора наружного освещения, рассказали в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.Так, специалисты МБУ «Горсвет» оперативно отреагировали на заявку и выехали на место аварии для восстановления опоры. Ремонтные работы были окончены 22 августа.