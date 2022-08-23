Общество 23.08.2022 в 13:50
В Улан-Удэ восстановили сбитую опору в мкрн Энерегетик
Водитель, врезавшийся столб уличного освещения, обязан возместить расходы за его восстановление
Текст: Нина Павлова
В результате ДТП 21 августа по автодороге в мкрн Энерегетик была сбита опора наружного освещения, рассказали в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Так, специалисты МБУ «Горсвет» оперативно отреагировали на заявку и выехали на место аварии для восстановления опоры. Ремонтные работы были окончены 22 августа.
Так, специалисты МБУ «Горсвет» оперативно отреагировали на заявку и выехали на место аварии для восстановления опоры. Ремонтные работы были окончены 22 августа.
«Водитель, сбивший опору уличного освещения, обязан возместить расходы за восстановление сбитой опоры»- добавили в городской администрации.