Пианистка с мировым именем Валентина Лисица даст концерт в Улан-Удэ

Концерт всемирно известной пианистки Валентины Лисицы пройдет 26 августа в 16:00 на Театральной площади им. Л. Линховоина в Улан-Удэ. Ее выступление - это выражение гражданского выбора артистки, убеждения в правоте борьбы вооруженных сил России, Донецка и Луганска с украинскими националистами, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В этой борьбе участвуют и наши земляки, воины из Бурятии. Валентина сразу же откликнулась на приглашение главы нашей республики Алексея Цыденова выступить в Бурятии. Свое выступление, концерт-акцию пианистка проведет в знак солидарности с российским народом, оказывающем огромную помощь жителям ДНР и ЛНР, поддержки наших воинов-земляков и в знак благодарности и вечной памяти погибших на Донбассе.«Я пианистка, единственное мое оружие – музыка. И оказалось, что это очень сильное оружие. Я хочу выступать для людей. Музыка и любовь победят войну и ненависть», - уверена Валентина Лисица.Валентина Лисица – не только талантливая пианиста, но и человек с активной гражданской позицией. Живя в Америке, она не побоялась высказать свое мнение о событиях на родной ей Украине. Ее комментарии в «Твиттере» вызвали громкий резонанс и скандал. Пианистка откровенно заявила о несогласии с политикой власти Украины, развязавшей вооруженный конфликт в Донбассе. За это в апреле 2015 года руководство Симфонического оркестра Торонто вычеркнуло исполнительницу из концертной программы.А 22 июня 2015 года Валентина выступила в Донецке в концерте, посвященном годовщине начала Великой Отечественной войны. Весной 2016 года пианистка приняла участие в фестивале «Прокофьевская весна» в Донецке и дала серию концертов в городах Донецкой народной республики, среди которых были Дебальцево и Горловка. В сентябре 2017 года Валентина выступала в Донецке на праздновании Дня освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне. Также дала два сольных концерта в Донецкой филармонии. 23 августа 2019 года состоялся концерт пианистки в рамках празднования 150-летия Донецка. 22 июня 2021 года пианистка выступила с сольными концертами в Донецке и Горловке. Также Валентина провела ряд мастер-классов для детей, учеников музыкальных школ Донбасса.Тем не менее, Валентина продолжала с успехом выступать в разных странах мира, в том числе в Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), Консертгебау (Амстердам, Нидерланды), Большом концертном зале Венского музыкального общества, в парижском Театре Елисейских полей и на других площадках.Валентина Лисица выразила свою поддержку специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине проведением 9 мая 2022 года концерта в Мариуполе. 2 мая 2022 года в рамках мероприятия, организованном «Молодой Гвардией Единой России» и «Волонтерской розой», выступила перед посольством Украины в Москве в память о погибших в Одессе в Доме профсоюзов.В связи с активной поддержкой специальной военной операции на Украине большинство западных организаторов, агентство IMG, французская звукозаписывающая компания Naïve расторгли контракты с пианисткой из-за ее отказа делать заявление с осуждением России. В июне 2022 года Валентина Лисица получила гражданство ДНР.В день концерта, 26 августа вход на площадку концерта будет свободный (0+). Начало концерта в 16:00. Программа (60 минут). Пианистка исполнит произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Фредерика Шопена, Ференца Листа.В концерте примут участие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета им.Г.Цыдынжапова, которые тем самым так же выразят свою гражданскую позицию, поддержку вооруженных сил России, наших воинов из Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru