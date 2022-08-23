В Бурятии хотят прекратить абсурд самостоятельного отопления домов рядом с Гусиноозерской ГРЭС

В Бурятии по поручению главы региона Алексея Цыденова будет выделено 13,5 млн рублей из республиканского бюджета на разработку проекта строительства сетей теплоснабжения в городе Гусиноозерск, сообщили в пресс-службе правительства республики.Сети теплоснабжения позволят подключить жителей поселков Восточный, Кедровый и Солнечный к Гусиноозерской ГРЭС, а это более 600 домов частного сектора.Уже подготовлен пакет документов на выделение денежных средств. «Жители частного сектора города Гусиноозерск уже давно хотят подключиться к централизованному отоплению. Этот вопрос рассматривался неоднократно в правительстве Бурятии, мы понимаем и разделяем желание жителей, уверены, что это необходимо. Сегодня этот вопрос решился, принято решение о выделении денежных средств на разработку проектной документации на строительство сетей теплоснабжения для подключения поселков Восточный, Кедровый и Солнечный к Гусиноозерской ГРЭС. С этих поселков мы начинаем работу по созданию централизованной системы теплоснабжения в Гусиноозерске», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Еще одним преимуществом перевода отопления домов частного сектора с твердого топлива на централизованную систему теплоснабжения станет снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.«Заказчиком на разработку проекта строительства сетей будет являться муниципальное образование Гусиноозерска. После выделения денежных средств, руководство сможет начать процедуру подготовки к торгам», - отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.Планируется, что муниципальное образование уже в этом году приступит к процедуре торгов на разработку проекта. Что касается строительства сетей, то оно будет осуществляться за счет средств инвестора.Фото: egov-buryatia.ru