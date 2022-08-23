Четыре врача из Бурятии победили во Всероссийском конкурсе врачей

Четыре врача из Бурятии стали победителями во Всероссийском конкурсе врачей. Они удостоены двух первых и двух третьих мест в своих номинациях. «Спешу поздравить наших дорогих коллег с победой во Всероссийском конкурсе врачей 2022! Мы гордимся Вами! Благодарим за вашу преданность профессии и неустанный труд!», написала в соцсетях глава минздрава республики Евгения Лудупова.В номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» первое место занял Михаил Николаевич Горбачёв (Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова).В номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» первое место заняла Елена Алексеевна Бартанова (Республиканский клинический лечебно-реабилитационный центр «Центр восточной медицины»).В номинации «Лучший неонатолог» третье место заняла Сама Цыдыпжаповна Бороева (Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия).В номинации «Лучший акушер-гинеколог» третье место заняла Светлана Владимировна Коротова (Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия).Фото: pixabay.com