Общество 23.08.2022 в 16:16

Четыре врача из Бурятии победили во Всероссийском конкурсе врачей

Они завоевали для республики два первых и два третьих места в четырех номинациях

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Четыре врача из Бурятии победили во Всероссийском конкурсе врачей
Четыре врача из Бурятии стали  победителями  во Всероссийском конкурсе врачей. Они удостоены двух первых и двух третьих мест в своих номинациях. «Спешу поздравить наших дорогих коллег с победой во Всероссийском конкурсе врачей 2022! Мы гордимся Вами! Благодарим за вашу преданность профессии и неустанный труд!», написала в соцсетях глава минздрава республики Евгения Лудупова.

В номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» первое место занял Михаил Николаевич Горбачёв (Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова).

В номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» первое место заняла Елена Алексеевна Бартанова (Республиканский клинический лечебно-реабилитационный центр «Центр восточной медицины»).

В номинации «Лучший неонатолог» третье место заняла Сама Цыдыпжаповна Бороева (Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия).

В номинации «Лучший акушер-гинеколог» третье  место заняла Светлана Владимировна Коротова (Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия).

Фото: pixabay.com
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