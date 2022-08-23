Общество 23.08.2022 в 16:35
В Комитете экономического развития и туризма Улан-Удэ - новый председатель
Прежний руководитель Комитета Игорь Елбаскин перешел на новую работу в Москве
Текст: Номер один
Председателем Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ назначен Владислав Жербанов, ранее занимавший должность заместителя председателя - начальника Управления казначейства Комитета по финансам администрации Улан-Удэ. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков, сообщили в городской администрации .
Владислав Матвеевич Жербанов родился 20 декабря 1981 года. В 2004 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит».
Свою профессиональную карьеру Владислав Жербанов начал в администрации города в 2005 году, пройдя путь от ведущего специалиста отдела учета и отчетности Комитета по финансам до начальника бюджетного отдела бюджетного управления Комитета по финансам в 2012 году.
С 2015 по 2017 гг. - заместитель начальника бюджетного управления Комитета по финансам.
С 2017 по 2019 гг. - начальник бюджетного управления Комитета по финансам.
С 2019 по 2022 гг. - заместитель председателя - начальник Управления казначейства Комитета по финансам администрации Улан-Удэ.
Фото: ulan-ude-info.ru
Владислав Матвеевич Жербанов родился 20 декабря 1981 года. В 2004 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит».
Свою профессиональную карьеру Владислав Жербанов начал в администрации города в 2005 году, пройдя путь от ведущего специалиста отдела учета и отчетности Комитета по финансам до начальника бюджетного отдела бюджетного управления Комитета по финансам в 2012 году.
С 2015 по 2017 гг. - заместитель начальника бюджетного управления Комитета по финансам.
С 2017 по 2019 гг. - начальник бюджетного управления Комитета по финансам.
С 2019 по 2022 гг. - заместитель председателя - начальник Управления казначейства Комитета по финансам администрации Улан-Удэ.
Фото: ulan-ude-info.ru
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