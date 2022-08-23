Общество 23.08.2022 в 17:32

В Бурятии рецидивистка убила сожителя за оскорбления, неприемлемые в криминальной среде

Ранее она же открыто похитила у знакомой  массажную подушку стоимостью 2,5 тыс рублей
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии рецидивистка убила сожителя за оскорбления, неприемлемые в криминальной среде
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней сельчанки, обвиняемой в «убийстве» и «грабеже», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемая проживала в поселке Хуртэй Кижингинского района  с сожителем. Утром 29 июня нынешнего ода они дома вдвоем употребляли алкогольные напитки. Спустя некоторое время мужчина, опьянев, принялся беспричинно оскорблять сожительницу нецензурной бранью.

Обвиняемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за различные преступления и отбывала наказания в местах лишения свободы. Поэтому оскорбления сожителя, неприемлемые в криминальной среде, она восприняла агрессивно, схватила нож и нанесла им удар мужчине в живот.

Затем, опомнившись, женщина сбегала к соседке и попросила вызвать скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней, от причиненных повреждений он скончался в больнице.

Помимо этого за несколько месяцев до учиненной над сожителем расправы обвиняемая употребляла спиртные напитки в гостях у знакомой односельчанки и открыто похитила у нее массажную подушку стоимостью 2,5 тыс рублей, которую намеревалась продать с целью приобретения очередной порции алкогольных напитков.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность убийство суд

Все новости

В Бурятии едва не сгорела машина с опилками
23.08.2022 в 17:55
В Бурятии лесники призывают заранее готовить дрова
23.08.2022 в 17:45
В Бурятии рецидивистка убила сожителя за оскорбления, неприемлемые в криминальной среде
23.08.2022 в 17:32
В Комитете экономического развития и туризма Улан-Удэ - новый председатель
23.08.2022 в 16:35
Четыре врача из Бурятии победили во Всероссийском конкурсе врачей
23.08.2022 в 16:16
В Бурятии хотят прекратить абсурд самостоятельного отопления домов рядом с Гусиноозерской ГРЭС
23.08.2022 в 15:59
Транспортная прокуратура проверяет факт утечки соляной кислоты на станции Таксимо
23.08.2022 в 14:42
«Грин Флоу Байкал»: Работа в Бурятии научила нас быть сильными
23.08.2022 в 14:14
Пианистка с мировым именем Валентина Лисица даст концерт в Улан-Удэ
23.08.2022 в 13:55
В Улан-Удэ восстановили сбитую опору в мкрн Энерегетик
23.08.2022 в 13:50
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
В Бурятии едва не сгорела машина с опилками
Опилки в голове нужно было поискать у того, кто курил рядом с машиной  
23.08.2022 в 17:55
В Бурятии лесники призывают заранее готовить дрова
Высокий спрос на них в канун отопительного сезона ведет к росту цен на дровяном рынке  
23.08.2022 в 17:45
В Комитете экономического развития и туризма Улан-Удэ - новый председатель
Прежний руководитель Комитета Игорь Елбаскин перешел на новую работу в Москве
23.08.2022 в 16:35
Четыре врача из Бурятии победили во Всероссийском конкурсе врачей
Они завоевали для республики два первых и два третьих места в четырех номинациях

23.08.2022 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru