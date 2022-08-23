В Бурятии рецидивистка убила сожителя за оскорбления, неприемлемые в криминальной среде

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней сельчанки, обвиняемой в «убийстве» и «грабеже», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемая проживала в поселке Хуртэй Кижингинского района с сожителем. Утром 29 июня нынешнего ода они дома вдвоем употребляли алкогольные напитки. Спустя некоторое время мужчина, опьянев, принялся беспричинно оскорблять сожительницу нецензурной бранью.Обвиняемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за различные преступления и отбывала наказания в местах лишения свободы. Поэтому оскорбления сожителя, неприемлемые в криминальной среде, она восприняла агрессивно, схватила нож и нанесла им удар мужчине в живот.Затем, опомнившись, женщина сбегала к соседке и попросила вызвать скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней, от причиненных повреждений он скончался в больнице.Помимо этого за несколько месяцев до учиненной над сожителем расправы обвиняемая употребляла спиртные напитки в гостях у знакомой односельчанки и открыто похитила у нее массажную подушку стоимостью 2,5 тыс рублей, которую намеревалась продать с целью приобретения очередной порции алкогольных напитков.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com