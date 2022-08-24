В борьбе с мусором побеждает… мусор

Вероятно, некоторые «бизнес-экологи» плохо видят и в условиях контракта вместо «очищение земель от мусора» читают «очищение бюджета от лишних денег». В итоге «плохое зрение» доводит их до скамьи подсудимых.Случившаяся недавно история не единственная в своем роде. Компетентные органы уже не раз рассказывали, как бизнесмены, мнящие себя хитрецами, пытались пустить пыль в глаза своим заказчикам, выдающим деньги на уборку несанкционированных свалок.Наш герой оказался одним из таких «хитрецов». Взял 20 млн рублей бюджетных денег, убрал 15 тыс. кубометров мусора, а отчитался за 37 тыс. кубометров. «Великий комбинатор» не учел одного – что это очень легко проверить.Как итог – следователи, «уголовка» и скамья подсудимых. Суд еще не вынес приговор, но хочется верить, он будет не таким, чтобы другие подобные деятели подумали: «О, так ведь не страшно – за 20 млн можно и потерпеть!». Приговор должен наталкивать на мысль: «Ой-ой, лучше сделаю, как положено, а то как-то не хочется срок мотать…».