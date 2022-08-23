Общество 23.08.2022 в 17:45

В Бурятии лесники призывают заранее готовить дрова

Высокий спрос на них в канун отопительного сезона ведет к росту цен на дровяном рынке  
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Текст: Номер один
В Бурятии лесники призывают заранее готовить дрова
Цена дров в Бурятии повышается с приближением холодов. Основной причиной повышения их стоимости специалисты лесного хозяйства называют высокий спрос в канун  отопительного сезона, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Законом Бурятии определен норматив заготовки дров для граждан - он составляет 20 кубометров, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров. Жители Бурятии могут воспользоваться несколькими способами заготовки в период действия особого противопожарного режима.

Для отведения лесосеки с целью заготовки древесины для собственных нужд и заключения договора купли-продажи лесных насаждений местным жителям необходимо обратиться в ближайшее лесничество.

«Жители, которые заготавливают древесину на лесосеках, могут посещать лесные массивы в период действия особого противопожарного режима, но строго соблюдая правила пожарной безопасности. С собой у местного жителя должны быть подтверждающие документы на заготовку древесины» - рассказал и.о. руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства, Дмитрий Баклашкин.

Кроме этого, Республиканское агентство лесного хозяйства определило места для сбора валежника в период действия особого противопожарного режима. Жители Бурятии могут посещать их свободно и беспрепятственно с условием строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Для сбора валежника никакие документы не требуются.

Фото: pixabay.com
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