В Бурятии лесники призывают заранее готовить дрова

Цена дров в Бурятии повышается с приближением холодов. Основной причиной повышения их стоимости специалисты лесного хозяйства называют высокий спрос в канун отопительного сезона, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Законом Бурятии определен норматив заготовки дров для граждан - он составляет 20 кубометров, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров. Жители Бурятии могут воспользоваться несколькими способами заготовки в период действия особого противопожарного режима.Для отведения лесосеки с целью заготовки древесины для собственных нужд и заключения договора купли-продажи лесных насаждений местным жителям необходимо обратиться в ближайшее лесничество.«Жители, которые заготавливают древесину на лесосеках, могут посещать лесные массивы в период действия особого противопожарного режима, но строго соблюдая правила пожарной безопасности. С собой у местного жителя должны быть подтверждающие документы на заготовку древесины» - рассказал и.о. руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства, Дмитрий Баклашкин.Кроме этого, Республиканское агентство лесного хозяйства определило места для сбора валежника в период действия особого противопожарного режима. Жители Бурятии могут посещать их свободно и беспрепятственно с условием строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Для сбора валежника никакие документы не требуются.Фото: pixabay.com