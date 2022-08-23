В Бурятии едва не сгорела машина с опилками

В Бурятии сегодня днем на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании автомобиля на окраине села Хоринск. К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части Хоринского отряда ГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Сорокавосьмилетний хозяин автомобиля направлялся в Улан-Удэ и вёз в кузове доски и мешки с опилками, заехал на заправку, где оператор увидел задымление в кузове, о чем известил водителя и вызвал пожарных.Владелец авто отогнал машину от автозаправочной станции и начал самостоятельно тушить возгорание, в результате чего получил ожог безымянного пальца на левой руке.По прибытию на место пожарными обнаружено возгорание досок и опилок в кузове грузового автомобиля. Тринадцать минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытый огонь. В результате пожара огнём уничтожены обрезные доски, машина не пострадала.Предварительно, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении неустановленного лица.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС