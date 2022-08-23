Общество 23.08.2022 в 17:55

В Бурятии едва не сгорела машина с опилками

Опилки в голове нужно было поискать у того, кто курил рядом с машиной  
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Текст: Номер один
В Бурятии едва не сгорела машина с опилками
В Бурятии сегодня днем на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании автомобиля на окраине села Хоринск. К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части Хоринского отряда ГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сорокавосьмилетний хозяин автомобиля направлялся в Улан-Удэ и вёз в кузове доски и мешки с опилками, заехал на заправку, где оператор увидел задымление в кузове, о чем известил водителя и вызвал пожарных.

Владелец авто отогнал машину от автозаправочной станции и начал самостоятельно тушить возгорание, в результате чего  получил ожог безымянного пальца на левой руке.

По прибытию на место пожарными обнаружено возгорание досок и опилок в кузове грузового автомобиля. Тринадцать минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытый огонь. В результате пожара огнём уничтожены обрезные доски, машина не пострадала.

Предварительно, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении неустановленного лица.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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