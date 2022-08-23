Общество 23.08.2022 в 17:55
В Бурятии едва не сгорела машина с опилками
Опилки в голове нужно было поискать у того, кто курил рядом с машиной
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня днем на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании автомобиля на окраине села Хоринск. К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части Хоринского отряда ГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сорокавосьмилетний хозяин автомобиля направлялся в Улан-Удэ и вёз в кузове доски и мешки с опилками, заехал на заправку, где оператор увидел задымление в кузове, о чем известил водителя и вызвал пожарных.
Владелец авто отогнал машину от автозаправочной станции и начал самостоятельно тушить возгорание, в результате чего получил ожог безымянного пальца на левой руке.
По прибытию на место пожарными обнаружено возгорание досок и опилок в кузове грузового автомобиля. Тринадцать минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытый огонь. В результате пожара огнём уничтожены обрезные доски, машина не пострадала.
Предварительно, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении неустановленного лица.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Сорокавосьмилетний хозяин автомобиля направлялся в Улан-Удэ и вёз в кузове доски и мешки с опилками, заехал на заправку, где оператор увидел задымление в кузове, о чем известил водителя и вызвал пожарных.
Владелец авто отогнал машину от автозаправочной станции и начал самостоятельно тушить возгорание, в результате чего получил ожог безымянного пальца на левой руке.
По прибытию на место пожарными обнаружено возгорание досок и опилок в кузове грузового автомобиля. Тринадцать минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытый огонь. В результате пожара огнём уничтожены обрезные доски, машина не пострадала.
Предварительно, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении неустановленного лица.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС