На строительство объектов в Бурятии дополнительно выделили более 400 миллионов рублей

«Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года в связи с удорожанием металла, а позже на фоне санкционного давления коснулся и других ресурсов строительной отрасли. Для решения этой проблемы Правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. В связи с этим, мы произвели расчет по удорожанию стоимости. Документация была направлена в федеральные министерства и получила одобрение. Теперь республика получит дополнительно 435 миллионов рублей на строительство объектов, по которым произошло резкое удорожание стройматериалов» - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Проблема роста цен на стройматериалы коснулась строительную отрасль республики. Для достройки многих объектов потребовались дополнительные денежные средства. В связи с этим, Минстрой Бурятии подготовил пакет документов на увеличение финансирования строительства объектов. Бюджетная заявка была направлена в Правительство России и получила одобрение. Теперь из федерального бюджета Бурятия получит дополнительно 435 миллионов рублей. Денежные средства распределят на 2022, 2023 и 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.В Бурятии продолжается строительство социально значимых объектов несмотря на значительное увеличение цен на стройматериалы. Так в 2022 году Правительство России дополнительно выделяет республике 362 миллиона рублей на строительство 3-х школ, 7 спортивных площадок, регионального центра по хоккею и пансионата для престарелых.«Эти деньги нам были необходимы, так как цены на многие стройматериалы увеличились в несколько раз. Для подрядных организаций это действительно реальная проблема, которая грозила «заморозкой» стройки, чего допустить нам было нельзя. Сегодня по многим объектам вопрос решен. Кроме этого, еще 73 миллиона рублей из федерального бюджета предусмотрено на строительство других объектов, которым будет необходима помощь до конца 2024 года, - отметил зампред Правительства Евгений Луковников.1. Школа на 360 мест в селе Орлик Окинского района2. Школа на 275 мест в селе Курумкан Курумканского района3. Спортивная площадка в улусе Жаргаланта Селенгинского района4. Спортивная площадка на территории МБОУ "Курумканская СОШ №1" в селе Курумкан Курумканского района5. Спортивная площадка в посёлке Тапхар Иволгинского района6. Две спортивные площадки по ул. Опытная,1 в с. Максимиха Баргузинского района7. Спортивная площадка в поселке Бараты Селенгинского района8. Спортивная площадка по ул. Горовая в селе Харашибирь Мухоршибирского района9. Региональный центр по хоккею в Улан-Удэ10. Пансионат для престарелых граждан11. Школа искусств в селе Бичура.