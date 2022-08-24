Общество 24.08.2022 в 09:33

В Улан-Удэ осужден экс-замдиректора муниципального учреждения за получение 200 тыс руб взяток

Он освобождал от обязательных работ  осужденных за преступления и административные правонарушения
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ осужден экс-замдиректора муниципального учреждения за получение 200 тыс руб взяток
В Улан-Удэ осужден 37-летний заместитель директора муниципального учреждения. Используя свои служебные полномочия, из корыстной заинтересованности он с 29 декабря 2012 по 2 сентября 2021 года получал взятки за незаконное освобождение от  обязательных работ граждан, осужденных за преступления и административные правонарушения.

Для этого злоумышленник, используя предоставленные ему должностной инструкцией полномочия, давал незаконное указание подчиненным ему работникам муниципального учреждения составлять и предоставлять фиктивные табели учета рабочего времени осужденных граждан в уголовно-исполнительную инспекцию о якобы отработанном осужденными времени обязательных работ.

Сумма взяток превысила 200 тысяч рублей.

Экс-руководитель признан виновным в пяти эпизодах «получения взятки», пяти эпизодах «злоупотребления должностными полномочиями и в 2 «посредничество во взяточничестве». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно-правовой формы сроком на три года.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание вины и раскаяние в содеянном как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании. Также учтены сроки задержания и содержания под домашним арестом до вынесения приговора.

Фото: «Номер один»
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преступность коррупция приговор

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