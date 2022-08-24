Жительница Бурятии отсудила у москвичей 450 тысяч рублей

«Суд, исследовав материалы дела, принял решение удовлетворить требования Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, взыскать в пользу потребителя с ООО «Гермес» 454 500 руб., в том числе неустойку - 149 000 руб., штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке – 151 500 руб., а также компенсацию морального вреда - 5 000 рублей» - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Бурятии.

В августе прошлого года потребитель заключил с московским ООО «Гермес» договор купли-продажи вибромассажной накидки стоимостью 149 тысяч рублей. Женщина рассказала представителю компании о своих заболеваниях, однако ее не предупредили о противопоказаниях к применению накидки. После покупки женщина обнаружила, что дорогое приспособление ей не подходит - использовать его противопоказано по медицинским показаниям.В дальнейшем потребитель обратилась к продавцу с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств, однако ее требования остались без внимания и женщина "пошла" в Роспотребнадзор. Ведомство подало исковое заявление в отношении ООО «Гермес».