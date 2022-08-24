В Улан-Удэ "управляшка" выплатила 250 тысяч рублей за мусор

«В связи с тем, что сумму наложенного штрафа организация не уплатила в установленный законом срок, исполнительный документ был предъявлен к исполнению в Отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Улан-Удэ. После обращения взыскания на расчетные счета должника в банках, компания сумму задолженности в размере 250 тысяч рублей выплатила в полном объеме» - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Судебные приставы взыскали с одной из управляющих компаний г. Улан-Удэ крупную сумму административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.Как стало известно, по результатам проверки надзорных органов компанию привлекли к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортированию и утилизации отходов производства и потребления.На сегодняшний день административный штраф перечислен на счет взыскателя, а взысканная сумма исполнительского сбора в размере 17 500 руб. за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа в доход государства.