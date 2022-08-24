Общество 24.08.2022 в 10:10
В Бурятии спасатели ищут прибайкальской тайге 48-летнего мужчину
Еще 19 августа он ушел с зимовья и до сих пор его местоположение не известно
Текст: Номер один
Спасатели Бурятии накануне начали поиски 48-летнего мужчины, который 19 августа около 09:00 ушёл с зимовья, расположенного в местности «Красичиха» которая находится в 23 км от села Покровка, и по настоящее время его местоположение не известно.
Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район для проведения поисково-спасательных работ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Прибыв на место, они обследовали 3 квадратных километра от Покровки до местности «Красичиха».
Поиск результатов не дал. Работа будет продолжена сегодня.
Фото: pixabay.com
Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район для проведения поисково-спасательных работ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Прибыв на место, они обследовали 3 квадратных километра от Покровки до местности «Красичиха».
Поиск результатов не дал. Работа будет продолжена сегодня.
Фото: pixabay.com