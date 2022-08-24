Общество 24.08.2022 в 10:10

В Бурятии спасатели ищут прибайкальской тайге 48-летнего мужчину

Еще 19 августа он ушел с зимовья и до сих пор его  местоположение не известно

A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии спасатели ищут прибайкальской тайге 48-летнего мужчину
Спасатели Бурятии накануне начали поиски 48-летнего мужчины, который 19 августа около 09:00 ушёл с зимовья, расположенного в местности «Красичиха» которая находится в 23 км от села Покровка, и по настоящее время его местоположение не известно.

Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район для проведения поисково-спасательных работ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Прибыв на место, они обследовали  3 квадратных километра от Покровки до местности «Красичиха».

Поиск результатов не дал. Работа будет продолжена сегодня.

Фото: pixabay.com
Теги
спасатели человек поиски

Все новости

«Невеселые» выборы
24.08.2022 в 10:40
Ориентировочная стоимость достройки ТЭЦ-2 в Улан-Удэ составляет 30 млрд руб
24.08.2022 в 10:39
В Улан-Удэ всю ночь ликвидировали последствия вечернего дождя
24.08.2022 в 10:30
В Бурятии водитель мотоцикла без прав врезался в автомобиль
24.08.2022 в 10:17
В Бурятии спасатели ищут прибайкальской тайге 48-летнего мужчину
24.08.2022 в 10:10
В Улан-Удэ "управляшка" выплатила 250 тысяч рублей за мусор
24.08.2022 в 10:00
В борьбе с мусором побеждает… мусор
24.08.2022 в 10:00
Жительница Бурятии отсудила у москвичей 450 тысяч рублей
24.08.2022 в 09:42
В Улан-Удэ осужден экс-замдиректора муниципального учреждения за получение 200 тыс руб взяток
24.08.2022 в 09:33
На строительство объектов в Бурятии дополнительно выделили более 400 миллионов рублей
24.08.2022 в 08:47
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
«Невеселые» выборы
Кампания в Бурятии проходит без скандалов и «черных» технологий
24.08.2022 в 10:40
Ориентировочная стоимость достройки ТЭЦ-2 в Улан-Удэ составляет 30 млрд руб
Модель финансирования проекта исключает роста тарифов для горожан и привлечения средств бюджета

24.08.2022 в 10:39
В Улан-Удэ всю ночь ликвидировали последствия вечернего дождя
Вакуумные машины за четыре часа откачали 50 кубов осадков
24.08.2022 в 10:30
В Улан-Удэ "управляшка" выплатила 250 тысяч рублей за мусор
Компанию привлекли за нарушение санитарно-эпидемиологических правил
24.08.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru