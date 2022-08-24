Общество 24.08.2022 в 10:30

В Улан-Удэ всю ночь ликвидировали последствия вечернего дождя

Вакуумные машины за четыре часа откачали 50 кубов осадков
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ всю ночь ликвидировали последствия вечернего дождя
ulan-ude-info.ru
В столице Бурятии ночью прошел сильный дождь. Комбинат по благоустройству оперативно организовал откачку луж на городских улицах. С полуночи работают четыре мотопомпы. С четырех утра на дежурство вышло семь вакуумных машин, которые в усиленном режиме устраняют последствия дождя, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

За восемь часов работы Комбинат откачал мотопомпами 1800 кубов дождевой воды на четырёх участках: 102 мкрн, рынок «Туяа», пересечение улиц Трубачеева и Сахьяновой, ул. Жердева. 

Вакуумные машины за четыре часа откачали 50 кубов, работы ещё продолжаются. 

В настоящее время основные места скоплений дождевых вод ликвидированы: ул. Боевая, ул. Жердева, ул. Кирова, пересечение ул. Сахьяновой и ул. Ключевская, вблизи ТЦ «Заря» и рынка «Туяа», ост. Выстрел, ост. Мелькомбинат и ост. Тск, Читинский переезд, пр. Автомобилистов. 

На всех участках специалисты откачивали лужи по несколько раз, поскольку дождь шел некоторое время, и вода продолжала скапливаться.

Параллельно мобильные бригады ручным способом и с помощью каналопромывочной машины очищают ливневые канализации, чтобы качественное отведение дождевой воды и нечистот в канализацию.

Жители города могут оставить заявку на откачку луж по телефонам круглосуточной диспетчерской Комбината: 379-646, 380-838.
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