В Улан-Удэ всю ночь ликвидировали последствия вечернего дождя

В столице Бурятии ночью прошел сильный дождь. Комбинат по благоустройству оперативно организовал откачку луж на городских улицах. С полуночи работают четыре мотопомпы. С четырех утра на дежурство вышло семь вакуумных машин, которые в усиленном режиме устраняют последствия дождя, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.За восемь часов работы Комбинат откачал мотопомпами 1800 кубов дождевой воды на четырёх участках: 102 мкрн, рынок «Туяа», пересечение улиц Трубачеева и Сахьяновой, ул. Жердева.Вакуумные машины за четыре часа откачали 50 кубов, работы ещё продолжаются.В настоящее время основные места скоплений дождевых вод ликвидированы: ул. Боевая, ул. Жердева, ул. Кирова, пересечение ул. Сахьяновой и ул. Ключевская, вблизи ТЦ «Заря» и рынка «Туяа», ост. Выстрел, ост. Мелькомбинат и ост. Тск, Читинский переезд, пр. Автомобилистов.На всех участках специалисты откачивали лужи по несколько раз, поскольку дождь шел некоторое время, и вода продолжала скапливаться.Параллельно мобильные бригады ручным способом и с помощью каналопромывочной машины очищают ливневые канализации, чтобы качественное отведение дождевой воды и нечистот в канализацию.Жители города могут оставить заявку на откачку луж по телефонам круглосуточной диспетчерской Комбината: 379-646, 380-838.