«Невеселые» выборы

«Я считаю, что подогреть ситуацию, вбросить какие-то противоречивые слоганы, лозунги легко, когда обстановка в обществе нестабильная. Когда нет ярко выраженного лидера, нет результатов работы власти. То есть когда люди понимают, что ничего не происходит, что их это не устраивает и нужно что-то менять. Тогда они готовы принимать какие-то радикальные призывы, - считает вице-спикер Народного Хурала Татьяна Мантатова. - У нас этого нет. Я встречаюсь с людьми и вижу, что большинство видят и ценят, когда власть работает четко, слаженно и на результат. И нет необходимости менять что-то, тем более радикально»

«Избиратель чаще всего голосует за стабильность. И очень редко за какие-то перемены. Тем более за протест без перемен, без цели и содержания, - говорит он. - Сейчас даже не удалось такую повестку создать. То есть избиратели оказались мудрее и ответственнее, чем представители этой оппозиции»



«Для крупного бизнеса – это ключевое. Крупный бизнес вкладывается в стабильность. А основной показатель стабильности – доверие населения. Причем именно когда есть сильный лидер в регионе, это важный фактор для инвесторов» - говорит Сергей Бурдиков.

«Мы – дотационная республика и, несмотря на успехи, все еще зависим от федеральных денег, - поясняет Татьяна Мантатова. - Но федеральному центру тоже нужно понимание, что деньги, которые они направят, будут освоены, реализованы в проектах. Для того, чтобы люди видели, что не зря существуют национальные проекты, государственные программы, которые нацелены на улучшение их жизни. Поэтому регионы, стабильно и успешно реализующие эти программы, безусловно, находятся в приоритете, ведь они показывают достойные результаты»

До выборов главы Бурятии 11 сентября чуть более полумесяца. Нынешняя предвыборная кампания не запомнится жителям Бурятии эпатажными выходками кандидатов, радикальными лозунгами и резкой критикой друг друга. Поэтому наталкивает многих любителей «жареного» на мысль: «Как-то скучно». Впрочем, у «скучности» есть ряд достоинств. Об этом и говорят наши эксперты.Предвыборная кампания выходит на финишную прямую. Как правило, на выборах более мелкого формата (например, в Хурал или на муниципальные должности) в это время наступает час «черных» и «серых» технологий. В ход идут все подручные средства, на которые кандидаты не жалеют денег, а технологи – фантазии.Но на нынешних выборах главы до сих пор все идет исключительно аккуратно, взвешенно и без явной интриги. Во-первых, необходимо отметить корректную борьбу всех четырех кандидатов - они ведут ее без истерик, не переходя на политическую грязь. Во-вторых, среди причин такого положения дел называется некое неравенство кандидатов - присутствие явного фаворита. Ведь действующий глава Бурятии Алексей Цыденов по большому счету вел кампанию последние пять лет, наглядно показывая результаты своей работы населению.Остальным участникам гонки на этом фоне приходится непросто. Среди них, напомним, представитель КПРФ, председатель хуральского комитета Виктор Малышенко, лидер БРО ЛДПР Сергей Дорош и малоизвестный в Бурятии предприниматель Семен Матхеев, баллотирующийся от партии «Новые люди».Виктор Малышенко и Семен Матхеев – не слишком известные широкому кругу избирателей кандидаты. Хотя представитель КПРФ все же избирался депутатом Хурала и имеет определенный опыт. К тому же, возглавляя комитет в Хурале, он так или иначе мелькал в новостях. В отличие от Семена Матхеева, который вообще не фигурировал в публичном поле. Впрочем, партия «Новые люди» таким образом пытается соответствовать своему названию и выдвигать тех, кто вообще не имеет политического бэкграунда. Сергей Дорош же в выборах подобного уровня не новичок. Но и ему будет непросто, учитывая сложившуюся ситуацию.Но не только слабая конкуренция привела к тому, что выборы в Бурятии проходят спокойно. Ведь попытки расшатать ситуацию были, и довольно мощные. Правда происходили они, как правило, извне и с использованием довольно радикальных призывов и лозунгов. Но никакого эффекта на настроения жителей республики не оказали. И на то есть причины.Похожего мнения придерживается и депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков. По его словам, людям важнее стабильность, чем протест ради протеста.Те же причины можно спроецировать и на отсутствие «грязных» технологий: люди попросту перестали на них реагировать и смотрят на результат, а не на какие-то выходки и попытки очернить соперника. В этом плане можно сказать, что избиратель Бурятии достиг политической зрелости. Население Бурятии пойдет на выборы, чтобы голосовать за личности и программы, а не за политический популизм. В свою очередь, высокая явка заставит победителя считаться с мнением избирателя и выполнять пункты своей программы в каждом уголке Бурятии.Есть у спокойных выборов и другие плюсы. Например, для тех, кто наблюдает за Бурятией с точки зрения инвестиций. Для них политическая стабильность - крайне важный фактор безопасности своих вложений.И речь не только о потенциальных инвесторах и вертикальных холдингах вроде «Вертолетов России» (владеет Улан-Удэнским авиазаводом), Росатома (владеет АО «Хиагда») или «ЛокоТеха» (владеет ЛВРЗ). Хотя они тоже являются важными игроками и имеют огромное влияние на экономику Бурятии.То есть спокойные выборы на самом деле идут на пользу республике, повышая ее статус и доверие со стороны федеральных структур. А от этого в конечном счете зависит развитие Бурятии в ближайшие годы и даже, возможно, десятилетия.Станислав Сергеев, «Номер один».