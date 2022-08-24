Общество 24.08.2022 в 10:39
Ориентировочная стоимость достройки ТЭЦ-2 в Улан-Удэ составляет 30 млрд руб
Модель финансирования проекта исключает роста тарифов для горожан и привлечения средств бюджета
Текст: Номер один
Достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 до уровня генерирующей электростанции снизит риски аварии в системе теплоснабжения Улан-Удэ. А в случае системной аварии в ЕЭС России ТЭЦ-2 сможет без потери потребителей перейти в изолированный режим работы, обеспечить энергетическую сбалансированность Улан-Удэ. Об этом заявил вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников.
Он и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказали делегации Совета Федерации, прибывшей в Бурятию, о необходимости строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ. Первым объектом, который посетили сенаторы, стала - ТЭЦ-2, сообщили в мэрии столицы Бурятии.
Напомним, ТЭЦ-2 в Улан-Удэ начали строить в 80-х годах прошлого века. Работа шла достаточно активно и в 1991-м ввели в эксплуатацию первый паровой котел производительностью 160 т/час. Однако завершить строительство не удалось из-за развала Советского Союза. Поэтому сегодня станция функционирует, но в режиме котельной. Она дает тепло жителям Октябрьского района, промышленным предприятиям, больницам и школам, обеспечивая около 30 процентов общего централизованного ресурсоснабжения Улан-Удэ. Однако Улан-Удэ остается единственным несбалансированным по электрической мощности городом в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке с численностью населения более 100 тысяч человек.
«Высокий износ генерирующего оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в любой момент может привести к прекращению теплоснабжения города. Только благодаря переключению большей части тепловой нагрузки на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 удалось избежать серьезных последствий при пожаре на ТЭЦ-1 в декабре 2021 года. Стремительно увеличивается число системных аварий с отключением большого количества потребителей и генерации в ОЭС Сибири.
Кроме того, в Улан-Удэ сохраняется сложная экологическая обстановка. По данным Росстата город входит в тройку городов с самым загрязненным воздухом в стране. Ситуацию усугубляет большое количество домов частного сектора, малые низкоэффективные котельные и расположенная в центре города ТЭЦ-1», - рассказал сенаторам вице-премьер.
По его словам, решением проблем может стать завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, на базе которой имеется вся необходимая инфраструктура. А именно площадка под строительство, соответствующая требованиям технологического процесса, дымовая труба, внешние инженерные сети и транспортные пути. На станции предполагается ввести две турбины с мощностью 230 МВт и четыре котла с тепловой мощностью 360 Гкал/час.
Таким образом, достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 приведёт к улучшению экологической обстановки в городе за счет вывода источника энергии за пределы основной застройки, закрытия ряда котельных и подключения новой застройки к централизованному теплоснабжению. В том числе, благодаря выводу из эксплуатации Загорской котельной и котельной авиационного завода.
Мэр города Игорь Шутенков поддержал предложения зампреда правительства Буряттт и также отметил важность увеличения мощности тепло- и электрогенерации, энергоэффективности и энергонезавимости города.
В свою очередь председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев раскрыл некоторые детали проекта - в случае согласования проекта со всеми сторонами, которое намечено на начало 2023 года, практически сразу начнется его проектирование и работы по нему.
«Все этапы строительства должны будут завершиться уже в 2031 году, при этом первый этап - в перспективе пяти лет. В этом случае большая часть тепловой нагрузки с ТЭЦ-1 будет переведена на модернизированную ТЭЦ-2, что позволит сбалансировать обеспеченность города тепло- и электроэнергией, а также снизит экологическую нагрузку на Улан-Удэ - в отличие от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 находится за городом и оборудована более высокой трубой», - отметил Константин Люльчев.
Он также затронул вопрос о тарифе.
«Модель финансирования настроена так, чтобы жители города Улан-Удэ и бюджет республики не почувствовали никакой дополнительной нагрузки, в том числе роста тарифов. Двадцать процентов вложений составят внебюджетные средства, а также средства институтов развития, привлеченные ТГК-14, остальные 80% могут быть выделены в рамках гранта из федерального бюджета», - рассказал Константин Люльчев.
Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет 30 млрд руб. Механизмом финансирования может стать соответствующее постановление правительства России. Такие документы уже работают, примером могут служить Калининградская область (четыре новых станции) и Республика Крым.
Фото: ulan-ude-info.ru
Он и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказали делегации Совета Федерации, прибывшей в Бурятию, о необходимости строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ. Первым объектом, который посетили сенаторы, стала - ТЭЦ-2, сообщили в мэрии столицы Бурятии.
Напомним, ТЭЦ-2 в Улан-Удэ начали строить в 80-х годах прошлого века. Работа шла достаточно активно и в 1991-м ввели в эксплуатацию первый паровой котел производительностью 160 т/час. Однако завершить строительство не удалось из-за развала Советского Союза. Поэтому сегодня станция функционирует, но в режиме котельной. Она дает тепло жителям Октябрьского района, промышленным предприятиям, больницам и школам, обеспечивая около 30 процентов общего централизованного ресурсоснабжения Улан-Удэ. Однако Улан-Удэ остается единственным несбалансированным по электрической мощности городом в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке с численностью населения более 100 тысяч человек.
«Высокий износ генерирующего оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в любой момент может привести к прекращению теплоснабжения города. Только благодаря переключению большей части тепловой нагрузки на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 удалось избежать серьезных последствий при пожаре на ТЭЦ-1 в декабре 2021 года. Стремительно увеличивается число системных аварий с отключением большого количества потребителей и генерации в ОЭС Сибири.
Кроме того, в Улан-Удэ сохраняется сложная экологическая обстановка. По данным Росстата город входит в тройку городов с самым загрязненным воздухом в стране. Ситуацию усугубляет большое количество домов частного сектора, малые низкоэффективные котельные и расположенная в центре города ТЭЦ-1», - рассказал сенаторам вице-премьер.
По его словам, решением проблем может стать завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, на базе которой имеется вся необходимая инфраструктура. А именно площадка под строительство, соответствующая требованиям технологического процесса, дымовая труба, внешние инженерные сети и транспортные пути. На станции предполагается ввести две турбины с мощностью 230 МВт и четыре котла с тепловой мощностью 360 Гкал/час.
Таким образом, достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 приведёт к улучшению экологической обстановки в городе за счет вывода источника энергии за пределы основной застройки, закрытия ряда котельных и подключения новой застройки к централизованному теплоснабжению. В том числе, благодаря выводу из эксплуатации Загорской котельной и котельной авиационного завода.
Мэр города Игорь Шутенков поддержал предложения зампреда правительства Буряттт и также отметил важность увеличения мощности тепло- и электрогенерации, энергоэффективности и энергонезавимости города.
В свою очередь председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев раскрыл некоторые детали проекта - в случае согласования проекта со всеми сторонами, которое намечено на начало 2023 года, практически сразу начнется его проектирование и работы по нему.
«Все этапы строительства должны будут завершиться уже в 2031 году, при этом первый этап - в перспективе пяти лет. В этом случае большая часть тепловой нагрузки с ТЭЦ-1 будет переведена на модернизированную ТЭЦ-2, что позволит сбалансировать обеспеченность города тепло- и электроэнергией, а также снизит экологическую нагрузку на Улан-Удэ - в отличие от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 находится за городом и оборудована более высокой трубой», - отметил Константин Люльчев.
Он также затронул вопрос о тарифе.
«Модель финансирования настроена так, чтобы жители города Улан-Удэ и бюджет республики не почувствовали никакой дополнительной нагрузки, в том числе роста тарифов. Двадцать процентов вложений составят внебюджетные средства, а также средства институтов развития, привлеченные ТГК-14, остальные 80% могут быть выделены в рамках гранта из федерального бюджета», - рассказал Константин Люльчев.
Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет 30 млрд руб. Механизмом финансирования может стать соответствующее постановление правительства России. Такие документы уже работают, примером могут служить Калининградская область (четыре новых станции) и Республика Крым.
Фото: ulan-ude-info.ru
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