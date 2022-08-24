Ориентировочная стоимость достройки ТЭЦ-2 в Улан-Удэ составляет 30 млрд руб

Достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 до уровня генерирующей электростанции снизит риски аварии в системе теплоснабжения Улан-Удэ. А в случае системной аварии в ЕЭС России ТЭЦ-2 сможет без потери потребителей перейти в изолированный режим работы, обеспечить энергетическую сбалансированность Улан-Удэ. Об этом заявил вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников.Он и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказали делегации Совета Федерации, прибывшей в Бурятию, о необходимости строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ. Первым объектом, который посетили сенаторы, стала - ТЭЦ-2, сообщили в мэрии столицы Бурятии.Напомним, ТЭЦ-2 в Улан-Удэ начали строить в 80-х годах прошлого века. Работа шла достаточно активно и в 1991-м ввели в эксплуатацию первый паровой котел производительностью 160 т/час. Однако завершить строительство не удалось из-за развала Советского Союза. Поэтому сегодня станция функционирует, но в режиме котельной. Она дает тепло жителям Октябрьского района, промышленным предприятиям, больницам и школам, обеспечивая около 30 процентов общего централизованного ресурсоснабжения Улан-Удэ. Однако Улан-Удэ остается единственным несбалансированным по электрической мощности городом в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке с численностью населения более 100 тысяч человек.«Высокий износ генерирующего оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в любой момент может привести к прекращению теплоснабжения города. Только благодаря переключению большей части тепловой нагрузки на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 удалось избежать серьезных последствий при пожаре на ТЭЦ-1 в декабре 2021 года. Стремительно увеличивается число системных аварий с отключением большого количества потребителей и генерации в ОЭС Сибири.Кроме того, в Улан-Удэ сохраняется сложная экологическая обстановка. По данным Росстата город входит в тройку городов с самым загрязненным воздухом в стране. Ситуацию усугубляет большое количество домов частного сектора, малые низкоэффективные котельные и расположенная в центре города ТЭЦ-1», - рассказал сенаторам вице-премьер.По его словам, решением проблем может стать завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, на базе которой имеется вся необходимая инфраструктура. А именно площадка под строительство, соответствующая требованиям технологического процесса, дымовая труба, внешние инженерные сети и транспортные пути. На станции предполагается ввести две турбины с мощностью 230 МВт и четыре котла с тепловой мощностью 360 Гкал/час.Таким образом, достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 приведёт к улучшению экологической обстановки в городе за счет вывода источника энергии за пределы основной застройки, закрытия ряда котельных и подключения новой застройки к централизованному теплоснабжению. В том числе, благодаря выводу из эксплуатации Загорской котельной и котельной авиационного завода.Мэр города Игорь Шутенков поддержал предложения зампреда правительства Буряттт и также отметил важность увеличения мощности тепло- и электрогенерации, энергоэффективности и энергонезавимости города.В свою очередь председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев раскрыл некоторые детали проекта - в случае согласования проекта со всеми сторонами, которое намечено на начало 2023 года, практически сразу начнется его проектирование и работы по нему.«Все этапы строительства должны будут завершиться уже в 2031 году, при этом первый этап - в перспективе пяти лет. В этом случае большая часть тепловой нагрузки с ТЭЦ-1 будет переведена на модернизированную ТЭЦ-2, что позволит сбалансировать обеспеченность города тепло- и электроэнергией, а также снизит экологическую нагрузку на Улан-Удэ - в отличие от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 находится за городом и оборудована более высокой трубой», - отметил Константин Люльчев.Он также затронул вопрос о тарифе.«Модель финансирования настроена так, чтобы жители города Улан-Удэ и бюджет республики не почувствовали никакой дополнительной нагрузки, в том числе роста тарифов. Двадцать процентов вложений составят внебюджетные средства, а также средства институтов развития, привлеченные ТГК-14, остальные 80% могут быть выделены в рамках гранта из федерального бюджета», - рассказал Константин Люльчев.Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет 30 млрд руб. Механизмом финансирования может стать соответствующее постановление правительства России. Такие документы уже работают, примером могут служить Калининградская область (четыре новых станции) и Республика Крым.Фото: ulan-ude-info.ru